Straße unterspült : Altdorfstraße nach Rohrbruch weiterhin gesperrt

Aufgrund eines Rohrbruchs ist die Altdorfstraße in Aachen derzeit gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Bodo Marks

Aachen In der Aachener Altdorfstraße in Burtscheid hat sich in der Nacht zum 1. Weihnachtstag ein Rohrbruch ereignet. Die Straße wurde unterspült und ist derzeit nicht befahrbar.

Wie die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage bestätigt, ist die Altdorfstraße in Burtscheid weiterhin gesperrt. Einsatzkräfte waren am 1. Weihnachtstag um 5.30 Uhr wegen eines Rohrbruchs alarmiert worden. Die Ursache ist noch unklar, die zuständige Regionetz wurde verständigt.

Aufgrund des Rohrbruchs ist die Altdorfstraße aktuell nicht befahrbar. Wann der Schaden behoben ist, ist noch nicht abzusehen.

