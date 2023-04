Spurensuche im legendären „Etablissement“ : Als die (Sub-)Kultur in der Bastei noch blühte

Aachen Einst fielen hier die Hüllen, viel später fiel der letzte Vorhang. Jetzt soll die alte Bastei einem Neubau weichen. Zeit für eine kleine nostalgische Reise auf den Spuren der Aachener (Sub-)Kultur.

Die kleine sentimentale Reise führt über schiefe, morsche Treppen hinein in ein verwinkeltes Labyrinth, vorbei an mancher düsteren Kammer bis hinauf aufs reichlich ramponierte Dach, das – wie schon weiland, um die vorletzte Jahrhundertwende herum – auch an diesem strahlenden vorösterlichen Morgen einen einzigartigen Blick über den Talkessel gewährt.

Hinter der markanten halbrunden Fassade der Bastei ist vom schummrig-schwülen Charme vergangener Tage freilich so gut wie nichts geblieben. Jahrzehntelang haben die Aachener hier mal festlich getafelt, mal bei einem Tässchen Café nach dem sonntäglichen Ausflug auf den nahegelegenen Lousberg entspannt. Und, zu reichlich vorgerückter Stunde, leidenschaftlich angebändelt – etwa beim „Ball der einsamen Herzen“ im großen Tanzsaal auf der ersten Etage mit seinen phänomenalen Panoramafenstern. Oder – ein bisschen später noch – beizeiten dieses oder jenes passende Plätzchen bei der nächsten Inszenierung rund um die offene Bühne des Theater K ergattert. Lang ist’s her …

So kommt dieses letzte Gastspiel ganz unverhofft – auch für Annette Schmidt. Natürlich hat die Mitbegründerin des renommierten freien Ensembles nicht zweimal überlegt, als sie die Gelegenheit erhielt, einmal noch ausgiebig zu wandeln auf den Spuren der letzten Ära, welche die über 100-jährige Historie des markanten Rundbaus an der Ecke Ludwigsallee/Krefelder Straße geprägt hat.

An der Bastei rollen bald die Bagger an

Bauen und Wohnen in Aachen : An der Bastei rollen bald die Bagger an An der Ecke Ludwigsallee/Krefelder Straße tut sich etwas: Die Tage der alten Bastei scheinen endgültig gezählt.

Auch manches reichlich verstaubte Requisit aus Theatertagen – wie ein ziemlich zerfleddertes Leinentuch, verziert mit überdimensionalen, nur noch halb zu erahnenden Gesichtszügen – taucht jetzt wieder aus der Versenkung auf. Annette Schmidt will ihm nun ein Plätzchen in der aktuellen Spielstätte des Ensembles im Alten Tuchwerk Soers reservieren.

Ansonsten ist jetzt vor allem Kunst am Bau angesagt. Unten, im ehemaligen „Foyer Rouge“, erinnern allenfalls noch Reste der weinroten Wandfarbe an bessere Zeiten, als Kabarettstars und Schauspieler aus dem ganzen Land sich dort auf Einladung des Theater K die Ehre gaben. Lange zuvor, in den Hochzeiten der Nachtbar, in den 1960er und -70er Jahren, gönnten die Gäste des schillernden Hausherrn Eugen Müller, dem die Bastei bis Anfang der 90er Jahre ihr einzigartig-kultiges Flair verdankte, sich hier ein prickelndes Gläschen in rosarot gepolsterter Atmosphäre – während manche junge Dame auch mal die Hüllen fallen ließen, um sich, zum Beispiel, ein paar D-Mark fürs Studium an der Striptease-Stange zu verdienen.