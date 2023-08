Streit um Sportpark Soers : ALRV-Präsidentin Stefanie Peters geißelt „Fehlplanung“

Spitzensport vernachlässigt? ALRV-Präsidentin Stefanie Peters beklagt eine falsche Stoßrichtung bei der Entwicklung des Sportparks Soers – und die schleppende Umsetzung. Foto: Andreas Steindl

Aachen Faktische Fehler, falsche Zielsetzung: Die Präsidentin des Aachen-Laurensberger Rennvereins, Stefanie Peters, kritisiert den Zwischenbericht zum Masterplan für den Sportpark Soers scharf.

Das Urteil aus der Chefetage des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) ist verheerend. Die Ausrichter des weltgrößten Reitsportevents CHIO Aachen mit 350.000 Zuschauern, die künftig noch mehr Para-Sport für behinderte Reiterinnen und Reiter sowie Nachwuchsförderprogramme integrieren wollen, kritisieren den Zwischenbericht zum Masterplan für den Sportpark Soers scharf.

ALRV-Präsidentin Stefanie Peters beklagt in einem Schreiben an Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, den Verwaltungsvorstand und sämtliche politische Fraktionen faktische Fehler und eine völlig falsche Fokussierung des Grobentwurfs, den der niederländische Landschaftsarchitekt Bart Brands vom Planungsbüro Karres en Brands für eines der größten Zukunftsprojekte der Stadt vorgestellt hat. Das umstrittene Grobkonzept wird am Mittwoch, 16. August, in der zuständigen Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg politisch beraten. Nicht nur die Planungspolitiker sind nun dem Vernehmen nach alarmiert.

Info-Box Deutscher Behindertensportverband: „Eine einzige Enttäuschung!“ Friedhelm Julius Beucher Foto: dpa/Sebastian Gollnow Angesichts der schleppenden Umsetzung des Vorhabens Sportpark Soers und der aktuellen Planungslage zeigt sich der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, schwer enttäuscht: „Hinsichtlich der in Aachen erwarteten zukünftigen Möglichkeiten für den Para-Pferdesport ist der vorliegende Planentwurf eine einzige Enttäuschung. Hier verkommt Inklusion – das gleichberechtigte Mit- und Nebeneinander von olympischen und paralympischen Sport – zum Schlagwort, geschweige denn wird es an irgendeiner Stelle mitgedacht. Wir alle wollen Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland; Aachen wird dabei in Sachen Reiten hoch gehandelt. Dann muss aber auch deutlich der Wille zum Parasport und das Schaffen der notwendigen Voraussetzungen erkennbar sein; ansonsten ist das chancenlos. Im olympischen Pferdesport hat Aachen Weltrang; es fehlen noch die Para-Reiterinnen und -Reiter“, kritisiert Beucher.

Brands und die Stadtverwaltung favorisieren eine weitgehende, zaunfreie Öffnung des Geländes für den Breitensport mit einer großzügigen Flaniermeile quer durch das Areal, ferner den Bau einer Erstliga-Volleyball-tauglichen Multifunktionshalle und einer neuen Reitsporthalle. Auf Letztere und damit eine Flächenerweiterung um 13.000 Quadratmeter drängt der ALRV seit Jahren.

Doch sogar der dafür notwendige Abriss des längst leeren alten Polizeipräsidiums an der Hubert-Wienen-Straße verzögert sich immer weiter. Die Verwaltung stellte jüngst einen Neubaubeginn erst für 2028 in Aussicht.

Hier würde der ALRV längst gerne bauen. Doch der Abriss des alten Polizeipräsidiums verzögert sich in der Aachener Soers immer weiter. Foto: Andreas Steindl

Nicht nur dieses Schneckentempo erzürnt Peters und die Spitzensport- sowie Parasport-Vertreter. Auf Anfrage unserer Zeitung unterstreicht Peters ihre Kritik. Sie warnt davor, dass das Grobkonzept an den Bedürfnissen der Vereine des Spitzensports vorbeigeht. Das Zielbild müsse vor weiteren Planungen dringend korrigiert werden, fordert sie.

„Das Grobkonzept des Masterplans trägt der Nutzungserweiterung des CHIO Aachen in keinster Weise Rechnung“, stellt Peters fest. „Die Elemente, die wir zur Umsetzung unseres Ziels, Jugend und Para zu integrieren, brauchen, sind nicht eingeplant und finden auf der im Grobkonzept vorgeschlagenen Fläche keinen Platz“, erklärt sie. Zudem würden Fakten nicht richtig wiedergegeben. „Zum Beispiel werden auf Seite 13 die Veranstaltungstage im Sportpark Soers zusammengefasst. Auf dem Gelände des ALRV finden jedoch nicht wie angegeben 90 Tage Veranstaltungen statt, sondern 190 Tage ohne Auf- und Abbau“, rechnet die ALRV-Präsidentin vor. Dabei benötige allein der CHIO-Aufbau 60 Tage.

Peters geht noch weiter: „Mit dem ,CHIO Aachen Campus‘ planen wir einen weiteren Ausbau der Veranstaltungen. Gleichzeitig werden pferdesportbedingte Prozesse und Voraussetzungen nicht einbezogen, hierzu gehören die Anbindung der Stallungen an Vorbereitungsflächen, Größe und Zuschnitt von Reitflächen“, verdeutlicht sie. Die ALRV-Chefin resümiert: „Der Zwischenbericht schafft aus unserer Sicht ein verzerrtes Bild der Realität und führt damit zu falschen Schlussfolgerungen.“

In Sachen Zeitplan vermissen die Spitzensportler effektive parallele Planungen, die einen früheren Präsidiumsabriss und schnellere Neubauten ermöglichen könnten. Schließlich seien die Fördermillionen eigens dafür vom Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt. Das Geld sei da.

Stefanie Peters formuliert dies in ihrem Brief unmissverständlich: „Die 70 Millionen Euro Fördergelder aus Strukturmitteln des Rheinischen Reviers sind ausdrücklich für Spitzensportprojekte seitens der Zukunftsagentur (ZRR) freigegeben worden. 40 Millionen Euro davon sollen in den Sportpark Soers fließen, 20 Millionen Euro zum ALRV. Die Fördergelder sollen auf Seiten des ALRV – neben einer neuen Reithalle – für den Bau eines Stadions für Jugend- und Para-Wettbewerbe und zusätzlichen Stallungen eingesetzt werden.“ Die Stadt soll unterdessen aus den ihr zugedachten 20 Millionen Euro die Baureifmachung des Polizeipräsidiums-Geländes sowie eine Multifunktionssporthalle finanzieren.

Peters befürwortet grundsätzlich eine Öffnung des Geländes, mahnt aber zur Vorsicht. „Der Öffnung des Geländes in Phasen, in denen unsere Aktivitäten nicht beeinträchtigt werden, stehen wir sehr offen gegenüber und arbeiten bereits an klugen Konzepten unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflichten“, teilt sie mit.