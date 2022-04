Öcher Bend : Alle freuen sich auf das ganz normale Vergnügen

Für Projektleiter und „Bend-Manager“ Markus Schöning vom Eurogress Aachen beginnt jetzt die heiße Phase. Foto: Eurogress Aachen

Aachen Die Osterausgabe vom Öcher Bend findet vom 16. April bis 2. Mai wieder ganz „normal“ statt. Beim großen Aachener Volksfest locken rund 85 Schaustellerbetriebe 17 Tage täglich ab 14 Uhr auf den Bendplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Projektleiter und „Bend-Manager“ Markus Schöning vom Eurogress Aachen beginnt jetzt die heiße Phase. Er zeichnet verantwortlich für den Aufbau der Buden, Fahrgeschäfte und Gastronomiebetriebe. Bis am 16. April um 14 Uhr der Öcher Bend seine Pforten öffnet, arbeitet er mit seinem Team Hand in Hand.

„Momentan stehen Markierungsarbeiten an und nachdem wir in den vergangenen Wochen auf dem Papier beziehungsweise am Rechner geplant haben, wird es nun hektisch. Die Schausteller kommen nach und nach in Aachen an“, erzählt Schöning. Bei allen ist die Vorfreude auf das größte Volksfest in der Euregio groß.

Seit zehn Jahren kümmert sich Schöning als Projektleiter um alle Veranstaltungen auf dem Bendplatz. Während der zwei zurückliegenden Jahre der Corona-Pandemie gab es keinen „normalen“ Bend. „Der Freizeitpark, den wir als Ersatz anbieten konnten, war eine noch größere logistische Herausforderung. Jetzt haben wir noch mehr Gastronomie, die über den ganzen Platz verteilt ist. Großzügiger Abstand ist möglich“, erzählt Schöning. Viele Abendveranstaltungen wie der karnevalistische Öcher Abend zum Tanz in den Mai am 30. April locken auf das Volksfest, machen den Bend zum beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.

„Neben unseren Klassikern wie der Ostereiersuche am Ostersonntag, 17. April, haben wir einen Benefiz-Kinderlauf, der am 1. Mai um 12 Uhr startet. In Kooperation mit dem Verein Aachener Engel möchten wir Kindern in Not, insbesondere Flüchtlingskindern aus der Ukraine helfen“, betont Schöning.

„Wir haben wieder viele tolle Attraktionen für die ganze Familie. Ich bin sicher, dass für jeden etwas dabei ist,“ so Kristina Wulf, Geschäftsführerin des Eurogress. Der Hingucker ist das Riesenrad. Es steht mitten auf dem Platz und bietet einen wunderschönen Ausblick auf das größte Volksfest der Euregio. Besonders groß ist die Vorfreude auf eine große Geisterbahn – und den Autoscooter der Schaustellerfamilie Loosen, der seine Premiere feiert.

Aktionstage gibt es dienstags ab 14 Uhr für Studierende, mittwochs ab 14 Uhr für Familien mit 50 Prozent Rabatt auf allen Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäften sowie freitags ab 19 Uhr mit der „Ladies Night“. Die beliebten Bendtaler (25 Stück für 20 Euro) sind auch weiterhin in der Tourist Info am Elisenbrunnen erhältlich. Am Montag, 2. Mai, verabschieden sich die Schausteller mit einem weiteren Familientag. An Ostersonntag ist eine Ostereieraktion ab 14 Uhr auf dem Platz geplant. Kinderfahrgeschäfte verteilen bunte Eier aus Kreide an die Familien mit Kindern.

(red)