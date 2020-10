Corona-Fall bei Lehrperson : Alkuin-Realschule bis zu den Herbstferien geschlossen

Die Realschule an der Alkuinstraße ist bis zu den Herbstferien geschlossen (Archivbild). Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Eine Lehrperson der Alkuin-Realschule wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund einer Veranstaltung, an der fast das komplette Lehrerkollegium teilgenommen hat, wird die Schule daher bis zu den Herbstferien geschlossen bleiben.

Bei der Veranstaltung mit dem gesamten Kollegium seien die Coronavirus-Regeln nicht konsequent eingehalten worden, so die Stadt Aachen am Sonntag. Die Lehrerinnen und Lehrer sind in häuslicher Quarantäne, dürfen aber – soweit symptomlos – von zuhause aus weiter arbeiten.