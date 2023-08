Alemannia Aachen : Sascha Eller will Antworten und Lösungsideen

Alemannia Aachen : Wie gehabt: Bittere Gegentreffer in den Schlussminuten Nach dem Abpfiff setzte das große Grummeln ein. Alemannia Aachen spielte 2:2 gegen Borussia Mönchengladbachs U23. Sensationelle 16.000 Zuschauer waren gekommen, aber das Remis fühlte sich fast wie eine Niederlage an, denn wie schon beim Auftaktspiel gaben die Gastgeber eine Führung in den Schlusssekunden aus der Hand.