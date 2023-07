„Wahltag“ am Tivoli : Alemannias Kapitän heißt weiterhin Müller

Der neue Kapitän: Heimkehrer Bastian Müller führt seine Mannschaft in der nächsten Saison auf das Spielfeld. Foto: Jérôme Gras

Aachen Auf Marco folgt nun Bastian. Das Team wählt Sasa Strujic zu seinem Vertreter. Zum Mannschaftsrat gehören noch Freddy Baum, Nils Winter und Marc Brasnic.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine der offenen Fragen am Tivoli war, wer denn die Mannschaft anführt beim Saisonauftakt-Spiel gegen den Wuppertaler SV. Die Auswahl war so groß wie selten zuvor, im neu gebastelten Kader stehen fast zehn Spieler, die in ihrer Karriere das Amt des Kapitäns oder des Stellvertreters schon einmal ausgeführt haben. Am Freitagnachmittag wählte die Mannschaft: Bastian Müller. Der ehemalige Wuppertaler wird als neuer Alemannia-Kapitän seine ehemaligen Mitspieler beim Saisoneröffnungsspiel begrüßen.

Zu seinem Vertreter wurde Sasa Strujic gewählt, der auch ein Heimkehrer ist. Zum Mannschaftsrat gehören ebenfalls Spieler wie Marc Brasnic und Nils Winter, die in früheren Jahren schon einmal das Aachener Trikot getragen haben. Der Rechtsverteidiger war vor seinem Weggang selbst Kapitän am Tivoli. Den Mannschaftsrat komplettiert Freddy Baum. Die Wahl war frei, einzige Vorgabe: Ein U23-Spieler sollte zu dem Gremium gehören, um die Interessen der jüngeren Spieler zu vertreten. Baum selbst sorgte beim Freitagstraining für einen Schockmoment, als er mit Knieproblemen die Einheit abbrechen musste. Am Abend gab der Mittelfeldspieler dann vorsichtige Entwarnung. „Es scheint nicht so schlimm zu sein“, atmete sein Coach Helge Hohl hörbar auf.

Alemannias Trainer hatte den Kapitän, ergo den verlängerten Arm des Trainers, in früheren Zeiten schon einmal bestimmt. Diesmal durfte die Mannschaft ihren Anführer wählen, auch wenn die Gruppe erst seit knapp zwei Wochen zusammen ist und sich noch weiter kennenlernen muss. „Wir haben in den Gesprächen den Eindruck, dass ganz viele Spieler unsere Vorstellungen übernehmen. Deswegen gab es nicht das Gefühl, dass die Wahl problematisch werden könnte.“

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Schon im Trainingslager im Westerwald hatte sich bei einer Umfrage unter den Spielern eine Müller-Tendenz abgezeichnet. „Er ist sehr gereift“, sagt Hohl über den Heimkehrer. Eine Stammplatzgarantie ist mit den Ehrenämtern ohnehin nicht verbunden. „Natürlich sind die gewählten Spieler wichtige Ansprechpartner für uns als Trainer. Aber es bleibt dabei, dass auch nicht gewählte Spieler Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen müssen.“ Müller wird am Samstag bei den Testspielen in Dürwiß gegen Koblenz und Wiltz zum ersten Mal die Mannschaft auf das Spielfeld führen. Auch der fast 32-Jährige musste mit einer Knieblessur in der Woche aussetzen, ein MRT ergab dann Entwarnung. Der Mittelfeldspieler kann eingesetzt werden. Alemannia wird ab Samstag weiterhin von einem Müller angeführt, auf Marco folgt nun Bastian Müller.

(pa)