Alemannia Aachen : Wenn der Anspruch auf die Wirklichkeit trifft

Aachen Bei der Rückkehr von Reiner Plaßhenrich fallen keine Tore gegen Schalkes U23. Das Publikum murrt nach trostlosen Wochen.

Seine Premiere gegen Schalkes U23 endete torlos, und sie endete mit vielen Pfiffen, nachdem das Team von unglaublichen 13.400 Fans – darunter etwa 40 aus Gelsenkirchen – ewig angefeuert wurde. Auf den Eintrittskarten steht in dieser Spielzeit „Aufstiegssaison“, so ist es immer wieder erzählt worden. Aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Die Unzufriedenheit, die sich über Wochen aufgetürmt hatte, brauchte ein Ventil. Das eher trostlose 0:0 hatte nichts mit den selbst postulierten Ansprüchen einer Spitzenmannschaft zu tun.

Acht Jahre lang hatte Plaßhenrich nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie gestanden, der Interimscoach ging seine Aufgabe durchaus mutig an. Er gab ein neues System mit zwei Abfangjägern vor der Abwehr vor, setzte erstmals auf zwei Stürmer. Und im Vergleich zum Debakel eine Woche zuvor wechselte er eine halbe Mannschaft aus. Auf seine Spielmacher Lukas Scepanik, Aaron Herzog und Uli Bapoh musste er aus unterschiedlichen Gründen verzichten, zudem hatte sich Stunden vor dem Wettkampf auch noch Torjäger Marc Brasnic mit Schüttelfrost abgemeldet.

Alemannias nächste Partie findet – tatsächlich – an einem Samstag statt. Das Team läuft bei Aufsteiger Gütersloh auf. Trainer Reiner Plaßhenrich hat dann wieder mehr Optionen. Lukas Scepanik ist entsperrt, der angeschlagene Uli Bapoh wird am Wochenanfang wieder im Training erwartet. Auch Beyhan Ametov, der nach einem Schuss ins Gesicht, unter Schwindelgefühlen leidet, sollte zurückkehren. Marc Brasnic erlebte das Spiel fiebernd aus der Ferne, eventuell kann der Torjäger am Dienstag wieder in den Betrieb zurückkehren.

Der Gegner Schalke hatte zuletzt sechs Tore geschossen, Alemannia parallel vier kassiert, deswegen galt die Losung „safety first“ für die Aachener. Über viele Zweikämpfe und Defensivarbeit wollten sie verloren gegangene Sicherheit zurückerobern. Schalke war mehr am Ball, hatte die ersten Chancen, aber auch das war nichts Grelles. „Die Verunsicherung ist noch da, das führt dazu, dass zu oft der weite Ball statt der Kurzpass als Stilmittel gewählt wird“, beobachtete Plaßhenrich am Spielfeldrand.

Später am Abend herrschte Dissens zwischen den beiden Trainern, welches Team die besseren Chancen gehabt hatte. Auch dieses „Duell“ endete remis, denn für beide Theorien gab es Belege. Schalkes Jakob Fimpel erinnerte an die größte Chance des Spiels, als nach feiner Kombination Jimmy Kasparos freistehend vor Aachens Tor aufkreuzte, um an der breiten Brust von Keeper Marcel Johnen abzuprallen (16.). Auf der anderen Seite verwies Plaßhenrich auf einige Gelegenheiten im Schlussdrittel. Nach schönem Doppelpass rauschte ein Schuss von Nils Winter über Schalkes Tor. Dann hatten die Aachener noch eine Überzahlsituation, aber Dustin Willms unterlief ein allzu leichter technischer Fehler, und so hatte sich die Gelegenheit schnell erledigt. „Wir hatten mehr Chancen als bei den ersten Heimspielen, und wir haben am Ende noch mal zulegen können“, betonte Plaßhenrich die Fortschritte.