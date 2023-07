Alemannia Aachen : Drama in der Nachspielzeit

Die Entscheidung auf der Zielgeraden: Lion Schweers köpft Wuppertal zum Sieg. Foto: Jérôme Gras

Aachen Kurz vor Schluss führt Alemannia noch gegen den Wuppertaler SV, um dann doch noch zu verlieren. 27.300 Zuschauer bilden eine Rekordkulisse. Unser Spielbericht fasst die 90 Minuten zusammen.

Dass am Freitagabend kein gewöhnliches Fußballspiel angepfiffen wurde, hatte sich schon länger abgezeichnet: Tivoli, Flutlicht, Saisonauftakt, Rekordkulisse – das war der Rahmen. Dazu kam die positive Aufregung, die Alemannia Aachen wieder in der Region auslöst, und die sich nicht so richtig in Zahlen ausdrücken lässt. Mit geballter Vorfreude startete Alemannia die Spielzeit 2023/24 der Fußball-Regionalliga gegen den Wuppertaler SV, aber das erste Spiel endete aus Sicht der Aachener unfassbar tragisch. In der Nachspielzeit wurde aus einem möglichen Sieg sogar noch eine 1:2-Niederlage. „Das ist schwer zu akzeptieren“, war Aachens Trainer Helge Hohl extrem bedient. Denn der Ausgleich der Gäste fiel nach einer deutlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters.

27.300 Zuschauer waren gekommen, die meisten trugen Gelb an diesem fröhlichen Sommertag. Das Gelbfieber grassiert wieder in der Region. Alemannias Trainer hatte die Elf der Generalprobe vom vergangenen Wochenende nur auf einer Position ändern müssen. Dustin Willms ersetzte den angeschlagenen Aaron Herzog. Wie sich Alemannia in der Sommerpause gehäutet hat, ließ sich leicht an der Aufstellung erkennen. Kein einziger Feldspieler des letzten Heimspiels der vergangenen Saison stand in der Startformation.

Die wichtigste Frage vor dem Anpfiff war, wie die Spieler mit dieser erstklassigen Kulisse umgehen würden, die sie sonst nur aus der Sportschau kennen. Mit dem Startschuss traten beide Teams sofort aufs Gaspedal, das Tempo war hoch – aber auch die Fehlerquote. Chancen ergaben sich zunächst nicht, sieht man von einer ersten Annäherung durch einen Fernschuss von Sasa Strujic ab (11.). Aachens Trainer musste früh seine Pläne ändern, Mika Hanraths humpelte nach einer Kollision vom Platz, Aldin Dervisevic ersetzte ihn nach 17 Minuten.

Es ging gut zur Sache, in den Zweikämpfen flogen zuweilen die Funken. Und so entschied sich auch Schiedsrichter Martin Ulankiewicz schnell für die Trendfarbe des Abends und zeigte Wuppertals Abräumer Steve Tunga die Gelbe Karte (18.). Die Partie war im Stop-and-Go-Rhythmus unterwegs, weil es häufig Foulspiele gab. Einen der vielen Freistöße sendete Vincent Schaub in den Strafraum, Wuppertals Lukas Demming misslang die Klärungsaktion, ihm unterlief ein Eigentor zum 1:0. Alemannias erster Saisontreffer wurde von einem Gegner erzielt (20.).

Das gab Rückenwind, Lukas Scepanik prüfte Wuppertals Torhüter Sebastian Patzler aus 20 Metern (33.). Der amtierende Vize-Meister kam erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit gefährlich auf. Kevin Hagemann schloss nach einem abgewehrten Eckball flach und scharf ab, Aachens Torwart Marcel Johnen reagierte schnell und sicher (38.). Der Keeper sah den Ball nun häufiger in seiner Nähe. Einmal wurde der Ex-Aachener Tim Korzuschek erst an Johnens Fünf-Meter-Raum gestoppt, dann köpfte Damjan Marceta einen Eckball über das Aachener Tor (45.) – das war die Ausbeute der Gäste. Die Alemannia führte beim Seitenwechsel.

Gäste-Coach Hüzeyfe Dogan reagierte mit einem Doppelwechsel und brachte unter anderem seinen prominentesten Zugang Charlison Benschop, der schon ein paar Bundesliga-Spiele auf seiner Visitenkarte stehen hat. Die Botschaft kam an, die Gäste nisteten sich minutenlang in Alemannias Hälfte ein. Die Hausherren befreiten sich kaum noch, einmal brauchten sie auch Glück, weil Marceta im Strafraum in bester Lage den Ball nicht gut traf (62.). Aber trotz aller Überlegenheit kamen die Gastgeber nur selten in Verlegenheit. „Wir haben kompakt gestanden, allerdings zu wenig Entlastung gehabt“, resümierte Kapitän Bastian Müller. Eigene Angriffe wurden zunehmend eine Rarität, und so schickte Hohl einige neue Offensivkräfte aufs Feld. Tatsächlich konterten sich die eingewechselten Spieler durch, aber Julian Schwermann konnte die Flanke von Anton Heinz nicht verwerten (84.). „Wir haben zu wenig Bälle festgemacht, zu wenig unsere Räume genutzt. Wir hätten in der zweiten Halbzeit mehr investieren müssen“, räumte Hohl später ein.

Die Partie lag in den letzten Zügen, die Nachspielzeit war schon angesagt, da steuerte Benschop auf Johnen zu. Der Stürmer kam zwar zum Abschluss, aber Schiedsrichter Ulankiewicz entschied auf Foul. Die Bilder belegten schnell die Fehlentscheidung. Die Kollision fand deutlich außerhalb des Strafraums statt. Marceta verwandelte den Strafstoß zum 1:1. Das wäre vermutlich ein akzeptabler Ausgang der Partie gewesen, aber es kam noch tragischer. Wuppertals letzter Eckball schwebte herein, und Lion Schweers köpfte ein zum 1:2. „Das geht klar auf meine Kappe“, räumte Johnen ein, der zu spät an den Ball kam. „Es tut mir unfassbar leid für meine Mannschaft und die vielen Fans.“ Der Abend, der so fröhlich begonnen hatte, endete als kleine Tragödie.

Aachen: Johnen - Hanraths (17. Dervisevic), Uzelac, Strujic - Winter, Müller, Baum (70. Bapoh), Scepanik - Willms (63. Afamefuna), Brasnic (73. Schwermann), Schaub (80. Heinz)

Weiter im Kader: Novakovic, Strauch - Oesswein, Statovci

Wuppertal: Patzler - Pytlik, Schweers, Dams - Itter, Demming (73. Saric), Tunga (46. Rodrigues Pires), Beckhoff (46. Benschop), Hagemann (53. Bulut) - Korzuschek, Marceta

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) Zuschauer: 27.300 Tore: 1:0 Demming (Eigentor/21.), 1:1 Marceta (90., Foulelfmeter), 1:2 Schweers (90.) Gelbe Karten: Winter, Bapoh, Johnen/Tunga