„You never talk alleng“ : Die Alemannia und die Sache mit der Euphorie

Audio Aachen Gäbe es ein Gerät, um Euphorie zu messen, dann hätte das Teil am Samstag bei der Saisoneröffnung der Alemannia heftige Ausschläge verzeichnet. Wir haben uns umgehört und begeisterte Menschen getroffen.

Worauf sich der elfjährige Linus am meisten freut? „Dass Aachen wahrscheinlich aufsteigt“, sagt der junge Fan, als er am Samstag vor dem Fanshop von Alemannia Aachen steht.

Ob er sich da sicher ist? „Ja.“ Klare Sache also. Nun ist jugendliche Begeisterung nicht der wichtigste Gradmesser, aber wer sich am Samstag bei der Saisoneröffnung rund um den Tivoli umhörte, der traf ausnahmslos auf begeisterte bis euphorische Menschen.

„Es macht gerade sehr viel Spaß“, sagt auch der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz. „Wir sehen am Kartenverkauf, wie verrückt Aachen gerade nach der Alemannia ist“, sagt Moberz in der neuen Episode unseres Podcasts „You never talk alleng“.