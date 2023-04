„You never talk alleng“, Folge 33 : Was Jan Strauch und Vleron Statovci verbindet

Was Jan Strauch und Vleron Statovci verbindet

„You never talk alleng“, Folge 33

Audio Aachen Die beiden kennen sich schon lange, kommen beide aus der Alemannia-Jugend und mögen Traditionsvereine. Jan Strauch und Vleron Statovci erzählen im Podcast, was sie verbindet, wie sie den Verein und die Mannschaft sehen, und was ihre Ziele sind.

Sie wirken vertraut, machen Späße, lachen viel. Im Gespräch zeigt sich, wie gut sie sich wirklich kennen und einschätzen können. Torhüter Jan Strauch, im Februar 20 geworden, und Mittelfeldspieler Vleron Statovci, der im Juli 20 wird, gehören zu den jüngsten Spielern bei der Alemannia . Ihr Traum wäre es, mit Aachen aufzusteigen, erzählen sie im Podcast. Für beide läuft es gut am Tivoli .

Und sie wollen spielen, sich beweisen. Jan Strauch könnte durch den Weggang von Yannik Bangsow seine Position im Torhüter-Team festigen und aufrücken. Vleron Statovci fühlt sich wohl im defensiven Mittelfeld und ist dem Team dankbar, dass er so gut aufgenommen wurde, wie er sagt. Sie haben das Vertrauen der Mannschaft und der Trainer, werden viel gelobt, zeigen Einsatz und Disziplin.

Beide sind hier aufgewachsen, fühlen sich mit dem Verein und der Region verbunden, lieben die besondere Atmosphäre auf dem Tivoli und vor den Aachener Fans zu spielen. Wie sie sich kennengelernt haben, ihre Freizeit verbringen und was sie außer Fußball noch tun und für Pläne haben, darüber sprechen sie auch in der neuen Folge von „You never talk alleng“.