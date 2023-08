Podcast „You never talk alleng – Matchday“, Folge 5 : Kniffliges Debüt für Plaßhenrich gegen die Torfabrik von Schalkes U23

Podcast „You never talk alleng – Matchday“, Folge 5

Am Freitag ab 19.30 Uhr sind für die Alemannia auf dem Tivoli drei Punkte gegen Schalke II Pflicht. Wir analyiseren den Gegner im Podcast „You never talk alleng – Matchday“. Foto: MHA/Engels, Peter

Audio Aachen In der neuen Spieltags-Ausgabe unseres Alemannia-Podcasts „You never talk alleng – Matchday“ analysieren wir den nächsten Auswärtsgegner der Schwarz-Gelben, die U23 von Schalke 04.

Doch eines steht fest: Wo Schalke spielt, fallen Tore. In den ersten vier Partien der Truppe von Trainer Jakob Fimpel gab es in dieser Saison ganze 24 Treffer – durchschnittlich sechs pro Spiel. Dazu haben die Gelsenkirchener mit elf erzielten Toren und 13 Gegentreffern die beste Offensive und zugleich schlechteste Defensive (zusammen mit Borussia Mönchengladbach II) der gesamten Regionalliga West.

Star-Neuzugang Pierre-Michel Lasogga, der unter anderem für Hertha BSC und den HSV spielte, stand zuletzt in Katar unter Vertrag und kehrte im Sommer zu seinem Jugendverein zurück. Auch wenn der 31-Jährige bislang nur einmal traf, ist sein Wert durch seine Erfahrung, seinen wuchtigen Körper und sein ideales Kopfballspiel ein Riesengewinn für das junge Team. Letzte Woche machte außerdem Niklas Castelle mit einem Hattrick gegen Gladbach II auf sich aufmerksam. Der 20-Jährige führt zusammen mit Marc Brasnic und Justin Diehl von Köln II aktuell die Torschützenliste der Regionalliga West an.

Auch wenn eine große Aufgabe auf Aachens Defensive wartet, kann die Mannschaft vom Tivoli im Umkehrschluss auf viele Offensivaktionen hoffen. Denn die Hintermannschaft von Schalkes U23 ist alles andere als sattelfest, wie wir in der neuen Folge von „You never talk alleng – Matchday“ hören.