Open-Air-Kino : „Alemannia InTeam“ begeistert am Premierenabend

Einblicke in die Alemannia-Kabine: Die Doku „Alemannia InTeam“ macht es möglich. Premiere feierte der einstündige Film am Sonntagabend im Open-Air-Kino im Sportpark Soers. Foto: Jérôme Gras

Aachen Kurz vor dem Saisonstart hat die Alemannia zu einem ganz besonderen Abend in die Soers eingeladen: Im Open-Air-Kino des Rotary Clubs und der Cineplex-Kinos gab die Dokumentation „Alemannia InTeam“ Einblicke hinter die Kulissen des Traditionsvereins – und machte Lust auf die anstehende Spielzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

„Regenschauer überm Tivoli …“ lautet es in der Vereinshymne von Alemannia Aachen. Regen gab es auch am Sonntagabend in der Soers, nicht nur über der Heimspielstätte der Schwarz-Gelben, auch das CHIO-Gelände war nicht davor gefeit.

Das Schmuddelwetter hielt rund 700 Menschen aber nicht davon ab, sich für 21.30 Uhr im Deutsche Bank Stadion einzufinden und einer Premiere der besonderen Art beizuwohnen. Auf dem Platz, wo sonst Dressurreiten zu bestaunen ist, hatte das Open-Air-Kino, organisiert vom Rotary Club Aachen und den Cineplex-Kinos, zum Abschluss der Spielzeit noch eine ganz besondere Vorführung geplant: Der Dokumentarfilm „Alemannia InTeam“ wurde erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Der rund einstündige Film unter der Regie von Morteza Yazdi-Thelen gab Einblicke hinter die Kulissen am Tivoli und zeigte, was alles neben dem Platz organisiert, geregelt und bearbeitet wird: Was macht Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor in Personalunion, unter der Woche in seinem Büro? Wofür sind die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an Heimspieltagen zuständig? Wer kümmert sich um die Ausrüstung der Spieler? Und wie viel ist eigentlich auf der Massagebank der Physios los?

Auf alle diese Fragen und mehr gab die Dokumentation Antworten. Das Projekt wurde bereits Ende Januar angekündigt und basiert auf einer Idee des Regisseurs, David Lulley, Sascha Eller und Alemannias Aufsichtsratsvorsitzenden Marcel Moberz. Ursprünglich war eine sechsteilige Reihe angedacht, die vor allem die sportlichen Abläufe in der Rückrunde abbilden sollte. Herausgekommen sind 60 Minuten, die vor allem die Menschen neben dem Platz beleuchten – mit einer Ausnahme: Trainer Helge Hohl.

Die Doku zeigt Aachens Chefcoach bei seiner Arbeit im Büro, wie er sich mit Co-Trainer Gabriele Di Benedetto austauscht und wie er während der Spiele auf der Bank agiert. Hohl erklärt seine Spielphilosophie und was die Alemannia für ihn besonders macht. Einblicke in ein Trainerleben, die man sonst eben nicht bekommt.

Abgerundet wird das Werk mit Stimmen von Fans, deren Liebe zum Verein zum Teil in den vergangenen ein bis zwei Jahren neu entfacht wurde, die wieder mit Spaß und Freude zum Tivoli gehen und vor allem an eines glauben: die aktuelle Marschrichtung der Verantwortlichen. Die soll im Idealfall im Aufstieg am Ende der anstehenden Saison enden.

Nach dem 60-minütigen Einblick gab es Applaus von den 700 Menschen im Sportpark Soers. Applaus, den ein Teil der Protagonisten live miterlebte: Das Trainerteam war ebenso vor Ort wie Zeugwart Mohammed Hadidi, Pressesprecherin Meghan Makarowski, Mittelfeldspieler Freddy Baum, Sascha Eller und Marcel Moberz.

Für alle, die am Sonntagabend nicht dabei sein könnten, hatte Alemannias Aufsichtsratschef am Folgetag noch eine gute Nachricht: „Vor dem Spiel [am Freitag] kommt die Doku noch auf Youtube!“

Gerade lief die Premiere von Alemannia InTEAM im Open-Air-Kino - wir hoffen es hat Euch gefallen und Ihr konntet ein... Posted by Marcel Moberz on Sunday, July 23, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.