Alemannia Aachen : Pyro, Becherwürfe, „Betrug“: Verband prüft und ermittelt nach Alemannia-Spiel

Fassungslos: Alemannias Spieler erlebten eine Schlussphase wie vermutlich noch nie in ihrer Karriere. Foto: Jérôme Gras

Aachen Aachens Sportdirektor Sascha Eller will den Fokus sofort auf die nächste Partie lenken. Die schnell kursierenden Gerüchte lässt er unkommentiert.

Bis spät in der Nacht beantwortete Sascha Eller die Fragen, die nach dem aufwühlenden Spiel über alle möglichen Kanäle hinein flatterten. An Schlaf war ohnehin für Alemannia Aachens Sportdirektor nicht zu denken, die Auftaktniederlage in der Fußball-Regionalliga gegen den Wuppertaler SV hallte noch Stunden später nach.

Ein Heimsieg wäre vor der Rekordkulisse möglich gewesen, bis zu Beginn der Nachspielzeit die Schiedsrichter entscheidend eingriffen und einen Tatort nach einer Kollision in den Strafraum verlegten. „Wir bezahlen nicht nur den Schiedsrichter, sondern das komplette Team, dann kann man auch Leistung von allen erwarten“, ärgerte sich Eller über den teilnahmslosen Assistenten, der die inkriminierte Szene exakt auf der verlängerten Linie des Strafraums beobachtete, um dann still zum Eckfähnchen zu huschen. So nahm das Unheil seinen Lauf. Elfmeter, „Schockstarre bei den Spielern“, dann noch das 1:2 durch Lion Schweers, bekanntermaßen einer der kopfballstärksten Abwehrspieler der Liga.

Verletzt Mika Hanraths fällt monatelang aus Foto: Jérôme Gras Alemannias Trainingswoche begann mit einer denkbar schlechten Nachricht. Beim Auftaktspiel gegen den Wuppertaler SV hat sich Mika Hanraths das vordere Syndesmoseband gerissen – ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Der Innenverteidiger muss operiert werden und fällt monatelang aus. In einer frühen Phase der Saison gehen Trainer Helge Hohl bereits die Alternativen auf der Position ein bisschen aus, denn zuletzt pausierte auch Jan-Luca Rumpf mit einem Muskelfaserriss. „Bei ihm müssen wir noch abwarten“, sagt Hohl. Geduld ist auch noch bei Aaron Herzog gefragt. Beyhan Ametov kann dagegen bereits am Montagnachmittag zurückkehren, und auch Mittelstürmer Cas Peters wird zeitnah wieder im Training erwartet. (pa)

Als „Betrug“ hatte der aufgewühlte Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz die Szene später in den Sozialen Medien gebrandmarkt. Den Begriff aus dem Strafrecht will Eller nicht verwenden, aber auch er ist angefressen, dass der Schiedsrichter „in dieser Spielphase“ so entscheidend in die Dramaturgie eingriff: „Da muss er sich extrem sicher sein und alle seine Möglichkeiten ausschöpfen.“

Das Spiel wird ein Nachspiel haben – aber eher nicht für Schiedsrichter Martin Ulankiewicz, der sich öffentlich nicht weiter äußern will zum Spiel, wie er dieser Zeitung per SMS mitteilte. Der 32-Jährige hatte einen Zusatzbericht geschrieben, jetzt kümmert sich das Sportgericht um die Pyro-Einlage der Wuppertaler Fans und die Becherwürfe der Aachener Fans. „Geprüft“ werden auch, so teilt ein Verbandssprecher mit, die Vorwürfe von Moberz. Bislang hat das Sportgericht allerdings noch nie einen Funktionär sanktioniert.

Eller war noch Stunden nach Spielende damit beschäftigt, ein paar Wogen zu glätten, denn schon fordern die ersten Fans einen Trainerwechsel. Es kursieren bereits Namen von Trainern, die gerade in der Nachbarschaft arbeiten oder zuletzt mit Arminia Bielefeld abstiegen. Alemannias Sportdirektor bekommt die Gerüchte mit, nimmt sie aber nicht auf. Der 47-Jährige bleibt gelassen. „Wir beobachten und analysieren, aber es war gerade erst der erste Spieltag. Wir sind nicht relaxed, aber wir handeln ganz sicher auch nicht vorschnell.“