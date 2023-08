AZ live vor Ort : Gelingt der Alemannia in Lippstadt der erste Sieg? So läuft die Vorbereitung.

In Lippstadt war für Alemannia Aachen bislang nur wenig zu holen. Foto: Jerome Gras

Liveblog Aachen Nach Wuppertal ist vor Lippstadt: Alemannia Aachen will beim Auswärtsspiel am Freitagabend endlich Fuß fassen in der neuen Regionalligasaison. Wir wagen im Liveblog einen Vorausblick auf das Spiel und sind am Freitag live vor Ort.

