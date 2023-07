Neuverpflichtung : Die letzte Planstelle bei der Alemannia ist besetzt

Ab jetzt fliegt und faustet er für Alemannia: Radomir Novakovic bekommt die Planstelle als zweiter Torwart. Foto: Imago/imago

Aachen Kurz vor dem Auftakt verpflichten die Aachener mit Radomir Novakovic einen neuen Torwart. Zwei weitere Offensiv-Spieler drohen auszufallen.

Ein paar Stunden vor dem ersten Anpfiff in der Saison ist dann auch die – vorerst – letzte Planstelle im Kader besetzt. Alemannia Aachen hat am Mittwochmorgen Radomir Novakovic verpflichtet. Der Torhüter trainierte bereits am Dienstag mit der Mannschaft. Damit endet eine monatelange Fahndung nach einem Herausforderer für den an Nummer 1 gesetzten Marcel Johnen.

„Wir haben uns Zeit gelassen, weil wir auch keinen extremen Handlungszwang gesehen haben“, sagt Sportdirektor Sascha Eller. „Wir wollten sicher sein, dass er sportlich und menschlich zu uns passt.“ Novakovic stand schon längere Zeit auf dem Casting-Zettel, sagt Eller. „Aber wir haben auch noch geschaut, ob wir jemanden finden, der die U-23-Regel erfüllt.“

Novakovic ist zwar älter, der 23-Jährige hat die Jury dennoch mit Leistung überzeugt. „Er ist bärenstark auf der Linie“, sagt Eller. Einen letzten Eindruck im Wettkampf bekamen die Aachener vor ein paar Tagen, als Novakovic als Gastspieler das Tor beim Testspielgegner SC Verl hütete.

Novakovic stammt aus der Region. Er wurde in Mönchengladbach geboren, lebte dann bis zum zwölften Lebensjahr in Serbien. Später folgten einige Jahre in der Jugend und bei den Senioren von Roda Kerkrade, ehe der 1,92-Meter-Mann beim serbischen Erstligisten FK Inđija und beim zyprischen Zweitligisten AO Ayia Napa anheuerte. Die letzten anderthalb Jahre lief er für Schalke II ebenfalls in der Regionalliga auf.

Vorerst wird der neue Torwart nun von Mönchengladbach aus zum neuen Arbeitgeber pendeln. „Er freut sich einfach, dass er wieder schwarz-gelb tragen darf“, spielt Eller auf Aachens Fanfreundschaft auch mit Roda Kerkrade an. „Eigentlich sind wir jetzt mit unseren Planungen durch“, sagt der sportliche Leiter. Das „eigentlich“ öffnet noch eine Hintertür. Eller schließt nicht aus, dass noch ein weiterer jüngerer Torhüter oder Feldspieler verpflichtet wird. „Oder wir ziehen vielleicht regelmäßig einen Spieler aus der U19 hoch.“ Die Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen, das Transferfenster ist ohnehin noch wochenlang geöffnet.

Novakovic könnte bereits gegen den Wuppertaler SV zu seiner neuen Mannschaft stoßen. Der Einsatz von Aaron Herzog ist dagegen akut gefährdet. Ein Bluterguss nach einem Tritt in die Wade macht dem Spielmacher zu schaffen. Vorerst setzt er mit dem Training aus, am Spieltag ist eine Nachuntersuchung angesetzt. Dann entscheidet sich, ob er zumindest noch in den Kader rücken kann.