Verein reagiert noch in der Nacht : Alemannia trennt sich von Helge Hohl

Abschiedsspiel: Nach dem desolaten 1:4 in Oberhausen stellt Alemannia Helge Hohl und seinen Co-Trainer Gabriele di Benedetto frei. Foto: Fabian Nelleßen

Update Aachen Nach dem desolaten 1:4 in Oberhausen tagt der Krisenstab am Tivoli noch in der Nacht. Reiner Plaßhenrich übernimmt interimsweise.

Schon bei der Rückfahrt diskutierten Alemannias Sportdirektor Sascha Eller und sein Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz. Das desolate 1:4 hatte Spuren hinterlassen. In der Nacht kam dann Alemannias Aufsichtsrat am Tivoli zusammen, um die Situation zu diskutieren. Ursprünglich – so war die interne Planung – sollte ein erstes Zwischenfazit in zwei Wochen in der Länderspielpause gezogen werden. Der kümmerliche Auftritt der Mannschaft im Niederrheinstadion änderte alles. „Der Trend ist nicht gut“, sagt Eller.

Die Trennung von Helge Hohl und seinem Co-Trainer Gabriele di Benedetto wurde am frühen Morgen beschlossen. Hohl hatte das Amt vor zehn Monaten zunächst interimsweise und ab Dezember fest übernommen. Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2024 und hätte sich bei entsprechender Platzierung verlängert.

Eller informierte den Trainer, als der am Morgen zum Tivoli kam. „Ich glaube, er hat schon in Oberhausen gemerkt, dass es sein Abschiedsspiel sein könnte“, sagt er. „Ich schätze ihn sehr, aber wir haben keine gute Entwicklung.“ Die Kritik richtet sich auch an die Mannschaft. „Wir hatten vor dem Spiel erwartet, dass das Team mehr abruft und mehr Leistung zeigt. Der Auftritt war desolat, das Team hat sich nicht zerrissen, so leidenschaftslos darf sich keine Aachener Mannschaft trainieren.“

Vor dem Samstagstraining informierte Eller das Team über die personelle Entwicklung.

Auch Helge Hohl verabschiedete sich am Samstag bei seiner Mannschaft, die nicht mehr seine Mannschaft ist. Es war eine tränenreiche letzte Begegnung. „Wir haben unsere Arbeit hier geliebt und mit viel Herzblut gemacht. Dafür haben wir von morgens bis abends geschuftet. Es ist sehr, sehr schade, dass die Zeit zu Ende ist.“ In seiner letzten kurzen Ansprache an das Team spulte Hohl die ersten vier Partien in dieser Saison noch einmal zurück. „So etwas habe ich in 15 Jahren auf der Trainerbank noch nie erlebt“, fasste er die Achterbahnfahrt zusammen. Der Tiefpunkt war der enttäuschende Auftritt in Oberhausen, als das Betriebssystem komplett ausfiel. Hohl sagt auch: „Für Auf- und Einstellung übernehme ich als Trainer die Verantwortung.“

Eher traurig machte er sich auf den Heimweg. „Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die Kurve noch bekommen hätten, aber so sind die Mechanismen in unserer Branche.“