Nach Sieg in Lippstadt : Alemannia Aachen reagiert kompromisslos auf Becherwerfer

Spielunterbrechung: Nach Becherwürfen schickten die Schiedsrichter die Spieler minutenlang in die Kabine, um die Gemüter zu beruhigen. Foto: Fabian Nelleßen

Aachen Genervte Alemannia-Gremien reagieren kompromisslos auf Vorfälle in Lippstadt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz droht mit Rückzug.

Der Samstag wäre ein guter Tag zum Durchschnaufen gewesen für Alemannias Funktionäre, der erste Saisonsieg war verbucht, das 3:1 beim Angstgegner SV Lippstadt war weitgehend ungefährdet, es hätte ein gemütliches Wochenende werden können. Stattdessen trafen sich die Gremien am Samstagnachmittag aus gegebenem Anlass in einer Anwaltskanzlei, um die Dinge zu besprechen. Denn auch die Partie in der Liebelt-Arena hatte ein absehbares Nachspiel vor dem Sportgericht.

Alemannia führte 3:0 fünf Minuten vor Schluss, das Thema war längst erledigt, als sich der notorische Provokateur Viktor Maier und Aachens Lukas Scepanik verhakten. Alemannias Mittelfeldspieler berichtete später von einem Bluterguss im Unterleib, ausgelöst durch einen Tritt von Lippstadts Kapitän. Die Schiedsrichter bewerteten die Dinge anders, sahen ein Tritt von Scepanik und zeigten ihm die erste Rote Karte seiner Karriere. Eingetragen ist eine „grobe Unsportlichkeit“, die vier Spiele Sperre zur Folge haben könnte.

Der 29-Jährige flog vom Platz, und danach flogen die Bierbecher aufs Spielfeld. Ein Plastikgefäß verfehlte die Spielleiter, ein direkter Treffer hätte wohl zum Spielabbruch geführt, so aber unterbrach Schiedsrichter Alexander Schuh die Partie lediglich für acht Minuten.

Für die sportlich Verantwortlichen löste der Zwischenfall Alarm aus. Schließlich spielt der Verein seit Herbst letzten Jahres auf Bewährung. Damals verhandelte das Sportgericht einen Spielabbruch am Tivoli, hervorgerufen durch einen Becherwurf, der einen Linienrichter am Kopf getroffen hatte. Im Herbst konnte Alemannia einen Teilausschluss von Fans und die damit verbundenen finanziellen Verlust gerade noch verhindern, und auch über einen Punktabzug dachten die Sportrichter laut nach.

Diesmal flog der Becher am Schiedsrichter zwar vorbei, aber die Lage ist prekär für Alemannia. Schon am ersten Spieltag waren Becher aufs Spielfeld geflogen, in Lippstadt gab es zudem zum Auftakt ein kleines Pyro-Feuerwerk.

Alemannias Gremien entschieden sich am Samstag für die Null-Toleranz-Linie. „Wir sind es leid, so geht es nicht mehr weiter“, formulierten es der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz und Sportdirektor Sascha Eller. „Wir werden ab jetzt so hart durchgreifen, wie uns das rechtlich nur irgendwie möglich ist.“

Moberz ging noch einen Schritt weiter. Er habe nicht vor, Freizeit und Herzblut weiter zu investieren, wenn irgendwelche Deppen die Arbeit vieler Menschen zunichtemachen würden. Der Aufsichtsratsboss kündigt an, dass er sein Amt aufgeben werde, falls Aachener Fans noch einmal einen Spielabbruch verursachen würden. „Dann endet der gemeinsame Weg.“

Moberz und Eller waren nach dem Zwischenfall selbst in den Block geeilt. Die Werfer waren da schon rausgezogen worden. Andere genervte Fans hatten die Täter dem Ordnungsdienst bereits übergeben. „Die Ultraszene hat das selbst geregelt“, sagt Moberz. „Die meisten Fans haben kein Verständnis für solche Schwachsinns-Aktionen.“ Meistens werden Vandalen geschützt, diesmal kam es zur Selbstreinigung. Moberz und Eller erhielten drei Namen und belastendes Bildmaterial gleich mit.

Konsequenzen für solche Täter wurden am Samstag festgelegt und veröffentlicht. Überführte „Fans“ erhalten ein Tivoli-Verbot, der Verein setzt sich für ein bundesweites Stadionverbot ein. Falls vorhanden, wird die Mitgliedschaft entzogen. Für Gerichtskosten oder Verbandsstrafen sollen die Verursacher in Regress genommen werden.

Die Gremien überlegten zudem laut, wie Becherwürfe verhindert werden können. Entweder könnte man das Becherpfand drastisch erhöhen oder als ultima ratio die Becher im Innenraum komplett verbieten, was einem Bierverbot gleichkäme. „Das ist mit Sicherheit das Letzte, was wir wollen, aber wenn wir keine andere Wahl mehr sehen, werden wir auch diese Karte ziehen müssen. Gegen den finanziellen Verlust eines drohenden Geisterspiels, sind Getränkeverbote lediglich Peanuts“, formulierten die Gremien gemeinsam.

„Ich hoffe, dass der Verband registriert, dass die Fans selbst sofort eingegriffen haben und wir als Verein uns das nicht bieten lassen“, sagt Eller. „Wir lassen uns unsere Träume nicht kaputtmachen.“

