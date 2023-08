„You never talk alleng“, Staffel 2, Folge 6 : Wie Sascha Eller sich den Nachfolger von Helge Hohl vorstellt

„You never talk alleng“, Staffel 2, Folge 6

Audio Aachen Wie Sascha Eller die „Wohlfühloase“ bei der Alemannia beenden und den qualitativ hochwertigen Kader dazu bringen möchte, dass er seine Leistung auf den Platz bringt – und wie die Trainersuche am Tivoli läuft.

Der Geschäftsführer und Sportdirektor von Alemannia Aachen ist gerade sehr gefragt. Er bekommt seit der Freistellung von Helge Hohl viele Bewerbungen und Anfragen für den Posten des Cheftrainers. „Die kommen aus ganz Fußball-Deutschland reingeflogen“, erzählt er unseren Redakteuren Thorsten Pracht und Christoph Pauli im Alemannia-Podcast „ You never talk alleng “.

An diesem Montag nach der 1:4-Niederlage in Oberhausen nimmt sich Sascha Eller dennoch viel Zeit für das Gespräch mit uns, analysiert die zurückliegenden Wochen sowie die Stärken und Schwächen der Mannschaft – und gibt Einblicke in die Trainersuche.