Alemannia Aachen : Plaßhenrich dreht am Lautstärkeregler

Foto: Jérôme Gras 13 Bilder Das erste Training unter Reiner Plaßhenrich

Aachen Der Interimstrainer fordert mehr Eigencoaching und mehr Leidenschaft. Sportdirektor Sascha Eller wird unterdessen mit Bewerbungen überhäuft.

In der vergangenen Woche hat Sascha Eller noch gewitzelt. Alemannia Aachen habe den neuen Athletiktrainer Thomas Klimmeck ausgesucht, um Spesen zu sparen. Schließlich wohne der 52-Jährige ebenso wie Cheftrainer Helge Hohl in Bergisch Gladbach. Dann folgte die Partie in Oberhausen, und nicht nur dem Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten verging das Lachen. Die Fahrgemeinschaft jedenfalls war beendet, bevor sie startete. Am ganz frühen Samstagmorgen wurde Hohl freigestellt. Am frühen Montagmorgen reiste dann Klimmeck allein an. Bei seiner ersten Einheit traf er dann auch nicht mehr den Trainer an, mit dem er Sondierungsgespräche geführt hatte. Stattdessen lernte Klimmeck nun Reiner Plaßhenrich kennen, der vorerst die erste Mannschaft übernimmt.

Und auch die Spieler lernten den ehemaligen Aachener Kapitän zu Bundesliga-Zeiten kennen. Vermutlich stellte sich schnell der Eindruck ein, dass da noch ein Trainer vom alten Schlag vor ihnen steht. Jedenfalls brauchten die Profis ihre Pulsuhren bei der ersten Einheit nicht zu tragen. „Ob einer was im Tank hat, sehe ich schon“, sagt Plaßhenrich. „Dafür muss ich keine Wertetabellen ansehen.“ Er werde nicht mit dem Laptop auf dem Platz stehen, sagt der Trainer. Er mache sich gerne ein eigenes Bild, sagt Plaßhenrich, der in den nächsten Tagen wieder von Yannick Böhr unterstützt wird.

Drei der vier Spiele seiner neuen Mannschaft hat der neue Interimstrainer in dieser Saison schon gesehen. Ihm fehlten Leidenschaft und Lautstärke. „Es ist egal, ob jemand Kapitän oder im Mannschaftsrat ist, ob er alt oder jung ist, coacht euch gegenseitig“, fordert er in seiner ersten Ansprache ein. „Die Mannschaft, die am meisten lebt, gewinnt die Spiele, das war schon vor 50 Jahren so.“

Am Samstagmorgen ereilte ihm die Anfrage, ob er aushelfen könne. In dieser Woche hätte der 46-Jährige zwar Urlaub gehabt, aber er sagte sofort zu, das ist ja sein Verein. Direkt am Samstag wollte er aber nicht einsteigen. „Da ist kein guter Stil, auf den Hof zu kommen, wenn sich der alte Trainer gerade verabschiedet.“ Also beobachtete der Jugendkoordinator am Samstag lieber die eigene U16, um dann am Montag die erste Einheit zu leiten. Die dauerte zwei intensive Stunden, Plaßhenrich drehte am Lautstärkeregler, forderte mehr Selbstvertrauen ein. „Ihr dürft Fehler machen, habt keine Angst davor, geht mehr aus euch heraus.“

Vielleicht fehlt dem aktuellen Kader noch ein Typ Plaßhenrich, ein kampfstarker Sechser, der leidenschaftlich vor dem eigenen Strafraum aufräumt und der keine großen Ambitionen hat, als Torschütze aufzutauchen. Die Erkenntnis, dass ein so ein defensiver Stratege noch nicht im Aufgebot ist, scheint sich auch bei den Kaderschmieden durchzusetzen. Bei Plaßhenrichs Comeback jedenfalls tummelten sich zwei Testkandidaten für diese Position auf dem Platz. Miran Agirbas, 22, hat bis zum vergangenen Sommer für Adanaspor in der 2. Türkischen Liga verteidigt. Jan Löhmannsröben, 32, hat in seiner Karriere nicht nur spektakuläre Interviews gegeben, sondern auch viel Erfahrung gesammelt, zum Beispiel als Stammkraft beim 1. FC Kaiserslautern oder bis vor ein paar Monaten beim FSV Zwickau.

Die beiden werden ebenso wie Hamza Saghiri (zuletzt Viktoria Köln) den neuen Trainer in dieser Woche weiter kennenlernen. Sportdirektor Sascha Eller habe übers Wochenende Dutzende Initiativbewerbungen erhalten, sagt er beim Blick in seinen digitalen Briefkasten. Alemannia ist immer noch eine gute Adresse.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Sportdirektor lässt die Fahndung geruhsam angehen, schließlich ist die Mannschaft vorerst in guten Händen. Und ob Plaßhenrich nur eine Zwischen- oder finale Lösung ist, ist so offen wie der Spielausgang am Freitagabend, wenn sich Schalkes U23 vorstellt.