Samstag auf dem Tivoli : Alemannia Aachen plant die größte Eröffnungsparty seit Jahren

Und auf zum Tivoli! So heißt es für viele Alemannia-Fans am Samstag, 15. Juli. Ab 10 Uhr startet das Programm zur Saisoneröffnung auf dem Tivoli-Vorplatz. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am kommenden Samstag lädt der Regionalligist mit Aufstiegsambitionen die Fans zum Fest vor und auf dem Tivoli ein. Ein Höhepunkt ist das Miniturnier mit euregionalen Teams.

Dass Alemannia Aachen es in der anstehenden Regionalliga-Saison wissen möchte, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Der Aufstieg in die dritte Liga soll her. Kein Wunder also, dass der Verein für den kommenden Samstag, 15. Juli, nach eigenen Angaben „die größte Saisoneröffnung seit mindestens zehn Jahren“ auf die Beine gestellt hat.