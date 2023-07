Alemannia Aachen : Alemannia kassiert herbe 1:4-Niederlage im Test

Aachen Die Mannschaft unterliegt Steinbach Haiger deutlich mit 1:4. Danach steht fest: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“ Entwarnung bei zwei Spielern.

Die beste Nachricht kam etwa 14 Stunden nach Spielende. Uli Bapoh hat sich keine strukturelle Verletzung zugezogen. Der Mittelfeldspieler kam mit einer Prellung am Vorfuß davon, muss nicht lange pausieren. Der 24-Jährige war am Mittwochabend beim Testspiel von Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen beim TSV Steinbach Haiger humpelnd ausgewechselt worden. Auch bei Aaron Herzog, der auf die Schulter gefallen war, gab es eine vorsichtige Entwarnung. Nicht nur Herzog und Bapoh, sondern die komplette Mannschaft kehrte ramponiert zurück, denn die Partie endete mit einer 1:4-Niederlage. „Das Ergebnis ist schon ernüchternd“, sagte Trainer Helge Hohl auch 14 Stunden nach Spielende noch.

Das Torwart-Casting am Tivoli geht auch zwei Wochen vor dem Saisonstart weiter. Gesucht wird noch ein Herausforderer für den gesetzten Marcel Johnen. In der Woche war Sebastian Hornung getestet worden, der beim VfB Stuttgart fußballerisch aufgewachsen war. Der 22-Jährige hätte in Steinbach mit einer Gastspielgenehmigung auflaufen sollen, stattdessen zog er weiter, um bei Freiburg 2 vorzuspielen. Ein Missverständnis mit dem Berater, sagt Hohl zur Terminkollision. Eine finale Absage an Hornung ist das noch nicht. Der Torhütermarkt bietet noch reichlich Auswahl. Am Donnerstag trainierten Niklas Lübcke (zuletzt Ersatztorwart bei Borussia Dortmund II) und Michael Zadach (zuletzt Ersatztorwart bei Kickers Offenbach). (pa)

Alemannia hatte am Morgen trainiert, war dann in den Bus gestiegen, aber als Ausrede für den müden Auftritt wurde solcher Tagesablauf nicht bemüht. „Die Gruppe hat sehr selbstkritisch reagiert“, berichtete Hohl später. Am Donnerstag stand eine ungewöhnlich lange Videoschulung an. Der matte Vortrag bot viel Anschauungsunterricht, weil auch das Defensivverhalten des Teams viele Verbesserungsmöglichkeiten bietet. Neun Gegentreffer in den vergangenen drei Spielen sind keine akzeptable Quote, sagt Hohl.