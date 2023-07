Alemannia Aachen : Tendenz Startelf: Sieben Feldspieler werden geschont

Tendenz Startelf: Marc Brasnic (links) und Vincent Schaub verpassen den Test am Donnerstag gegen den SC Verl, weil sie für die Generalprobe am Freitag vorgesehen sind. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am Tivoli gibt es Zwischenzeugnisse, bevor es auf die Zielgerade geht. Jan-Luca Rumpf fällt vorerst aus.

Beim Mittwochtraining stand Jan-Luca Rumpf nur in Badelatschen am Spielfeldrand, aus dem Profi ist vorübergehend ein Patient geworden. Der Innenverteidiger von Alemannia Aachen ist tatsächlich der erste Spieler, der sich in Vorbereitung eine Muskelverletzung zugezogen hat. Bereits beim Testspiel des Fußball-Regionalligisten am Samstag gegen Roda Kerkrade hatte der 24-Jährige Probleme, beim MRT wurde dann der Faserriss ersten Grades diagnostiziert, der eine etwa zweiwöchige Pause zur Folge hat. Rumpf bleibt vorerst am Spielfeldrand, verpasst somit das Auftaktspiel gegen den Wuppertaler SV.

Seine Mannschaft biegt auf die Zielgerade für den Kassenschlager ein. In den vergangenen Stunden bekamen alle Spieler ein Feedback für die ersten Wochen von ihren Trainern. Die Profis erfuhren, ob es bei ihnen in Richtung Startelf geht oder ob sie in der letzten Kurve noch aufholen müssen. „Ich bin sehr angetan, wie professionell unsere Gedanken angenommen wurden, auch wenn es sicher Enttäuschungen gab“, sagt Trainer Helge Hohl nach der Verteilung der Zwischenzeugnisse. „Das zeigt uns, dass sie verstehen, dass in dieser Spielzeit das wir über dem ich steht.“ Zudem gilt das Credo des Leistungssports, auch Enttäuschung in positive Energie umzuwandeln.

Am Donnerstagabend steht der verschobene Test beim SC Verl an. Alemannia reist nur mit zwölf Feldspielern an. Auch Torwart Marcel Johnen soll in der Heimat bleiben, sofern eine Gastspielgenehmigung für Jonas Brendieck vorliegt. Der 24-Jährige spielte zuletzt in der Regionalliga Nordost beim Greifswalder FC, hielt in früheren Zeiten die Bälle beim MSV Duisburg und beim KFC Uerdingen. Brendieck ist der nächste Kandidat beim Torwart-Casting, das seit Monaten am Tivoli läuft. „Wir empfinden keinen Druck, die Stelle zwingend vor dem ersten Spiel zu besetzen“, sagt Aachens Sportdirektor Sascha Eller. „Wenn es sich ergibt, dann ist es gut, ansonsten bleibe ich bei dem Thema entspannt.“ Unverändert werden Eller regelmäßig Torhüter auf Jobsuche angeboten. In den nächsten Tagen sollen die vielen Casting-Eindrücke der vergangenen Wochen noch einmal sortiert werden. Ausgeschrieben ist unverändert die Stelle eines ernsthaften Herausforderers des gesetzten Marcel Johnen.