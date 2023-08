Spieler kehren zurück : Das Lazarett der Alemannia leert sich

Aachen Vor dem Auswärtsspiel in Lippstadt kehren drei Spieler auf dem Platz zurück. Mika Hanraths ist doch nicht so schwer verletzt.

Eine gute Nachricht in der schlechten Nachricht gibt es von Mika Hanraths. Am Montag war bei Alemannia Aachens Innenverteidiger ein Riss des Syndesmosebandes diagnostiziert worden. Weitere Untersuchungen haben diesen Befund überholt. Der 24-Jährige hat sich ohne Fremdeinwirkung einen Riss eines Außenbandes zugezogen und das Syndesmoseband „nur“ gezerrt. Aus der befürchteten mindestens dreimonatigen Pause wird so ein Ausfall von vier bis sechs Wochen, sagt Trainer Helge Hohl. Der Neuzugang wurde beim Auftaktspiel am Freitag gegen den Wuppertaler SV frühzeitig von Aldin Dervisevic ersetzt, der einen sehr stabilen Eindruck hinterließ.