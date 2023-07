Mitmachen und gewinnen : Einmal Trainer sein und Alemannias Startelf aufstellen

Special Aachen Am Freitag, 28. Juli 2023, startet die Alemannia in die neue Saison, für die große Ziele ausgerufen wurden. Doch wer soll gegen Wuppertal auf dem Platz stehen? Wählen Sie Ihre Startelf und gewinnen Sie mit etwas Glück das neue Trikot dieser Spielzeit!

Alemannia Aachen will aufsteigen. Nach über zehn Jahren in der Regionalliga West wollen die Schwarz-Gelben endlich raus aus der Viertklassigkeit. Für den Aufstieg in die 3. Liga haben die Verantwortlichen um Trainer Helge Hohl, Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller und Aufsichtsratschef Marcel Moberz den Kader kräftig umgekrempelt. Bei den Neuzugängen wurde darauf geachtet, dass sie bei ihren vorherigen Stationen Stammspieler waren, Führungsqualitäten mitbringen und in manchen Fällen den Tivoli und sein Umfeld bereits kennen.