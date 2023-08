Alemannia Aachen : Schnellstes Tivoli-Comeback aller Zeiten?

Der Sprinter könnte schnell wieder da sein: Elsamed Ramaj steht vor einem Tivoli-Comeback. Foto: Jérôme Gras

Exklusiv Aachen Vor ein paar Wochen war Elsamed Ramaj der letzte Abgang aus dem letzten Kader, jetzt könnte der Stürmer schnell wieder da sein.

Sein letzter Besuch am Tivoli ist noch nicht so lange her. Elsamed Ramaj tauchte beim Vorbereitungsturnier als Gastspieler von Roda Kerkrade auf. Der Linksaußen erinnerte schon nach wenigen Sekunden an sein Tempo. Ramaj holte gleich einen Strafstoß heraus und machte damit rasend schnell auf sich aufmerksam. Der 27-Jährige und der niederländische Zweitligist finden trotzdem nicht zueinander. Der pfeilschnelle Stürmer hat eine andere Idee.

Nach Informationen dieser Zeitung steht er vor einem dauerhaften Comeback am Tivoli. Das ist doppelt überraschend, weil es bei Alemannia Aachen an guten Außenstürmern in dieser Spielzeit nicht mehr mangelt. Seine Rückkehr nur wenige Wochen nach seinem Abschied kommt unerwartet, denn monatelang verhandelte Alemannia mit dem Angreifer, obwohl der fast in der ganzen Rückrunde ausgefallen war.

Nach sechs Toren in der vergangenen Saison hatte der Verein schon in der Winterpause sein Interesse hinterlegt. Auch Liga-Konkurrenten wie Wuppertal oder Oberhausen interessierten sich für den Sprinter. Die Verhandlungen zogen sich länger hin als damals die Herbergssuche von Maria und Josef, am Ende sagte Ramaj im Juni dann ab. Er hoffe auf ein Engagement in der 3. Liga, in der er schon einmal unterwegs war. Die Entwicklung hatte auch seinen Aachener Berater Kai Michalke damals irritiert, der prompt sein Mandat zurückgab.