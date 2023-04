Der Fall Jens B. : Die Staatsanwältin und der Alemannia-Hooligan

Jens B. 2018 vor dem Aachener Landgericht. Nun ist der frühere Alemannia-Hooligan, Rocker und Zuhälter aus Herzogenrath erneut angeklagt, diesmal wegen versuchten Mordes. Foto: Ralf Roeger

Aachen/Herzogenrath Fast vier Jahre nach dem Platzsturm in Bonn wirft die Aachener Staatsanwaltschaft dem einst berüchtigten Alemannia-Anhänger Jens B. versuchten Mord vor. Die Geschichte eines ungewöhnlichen Ermittlungsverfahrens.

Als Alemannia Aachen nach Jahren des Niedergangs mal wieder etwas zu feiern hatte, liefen die Dinge aus dem Ruder. Die mitgereisten Fans ließen ihrer Freude nach dem 3:1-Sieg im Finale des Mittelrheinpokals in Bonn freien Lauf. Ein Ordner, der vor dem Aachener Fanblock stand, wurde außer Gefecht gesetzt, die Fans öffneten die Tür und stürmten zu Hunderten den Platz. Es war der 25. Mai 2019 im Bonner Nordpark.

Seit fast vier Jahren ist die Frage offen, wer es war, der damals den Ordner angegriffen hatte. Die Aachener Oberstaatsanwältin Jutta Breuer glaubte, bereits nach kurzer Ermittlungszeit eine Antwort auf diese Frage gefunden zu haben: Jens B. aus Herzogenrath, Jahrgang 1990, ein zu dieser Zeit in Aachen berüchtigter Hooligan, früherer Zuhälter und früherer Rocker mit rechtsradikaler Vergangenheit.

Wenige Monate zuvor, im Herbst 2018, war Jens B. am Aachener Landgericht unter anderem wegen Zwangsprostitution und Menschenhandels zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, seine insgesamt achte Vorstrafe. Zum Zeitpunkt des Pokalfinales war er nur deswegen nicht in Haft, weil das Urteil des Aachener Landgericht vom Bundesgerichtshof überprüft wurde und also noch nicht rechtskräftig war.

Jutta Breuer (56), die Jens B. seit langem kennt und auch die Anklage 2018 gegen ihn geführt hatte, übernahm 33 Tage nach dem Vorfall in Bonn die Ermittlungen der dortigen Staatsanwaltschaft, weil die meisten Zeugen des Verfahrens im Aachener Raum leben. In den darauffolgenden Tagen sichtete sie das bis dahin zusammengetragene Beweismaterial, vernahm Zeugen der Tat und wertete vor allem Bildmaterial aus unterschiedlichen Quellen aus.

Am 5. Juli 2019 kam sie zu dem Schluss, dass Jens B. am Zaun im Bonner Nordpark den Ordner mit dessen Leibchen stranguliert und so den Tod des Ordners in Kauf genommen hatte, um auf das Spielfeld zu gelangen. Das Strangulieren wertete sie anders als zuvor die Bonner Staatsanwaltschaft nun nicht mehr als gefährliche Körperverletzung, sondern als versuchten Mord. Für gefährliche Körperverletzung beträgt die theoretische Höchststrafe zehn Jahre Haft, für versuchten Mord lebenslänglich.

Leiterin der Abteilung für Organisierte Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Aachen: Oberstaatsanwältin Jutta Breuer. Foto: MHA/Harald Krömer

Am selben Tag beantragte Breuer beim Amtsgericht Aachen einen Haftbefehl gegen Jens B., den eine Richterin am 8. Juli 2019 unterschrieb. Am 9. Juli fuhren Polizeibeamte nach Herzogenrath und nahmen Jens B. vor seiner Wohnung fest. Kurz darauf wurde er in Untersuchungshaft genommen.

B.s Anwalt Gabor Subai hielt die von Oberstaatsanwältin Breuer erhobenen Vorwürfe für „abwegig“, überdies unterstellte er ihr in Bezug auf Jens B. „fehlende Objektivität“. Ein Vorwurf, den er in den folgenden Jahren noch mehrfach wiederholen sollte. Ein Vorwurf aber auch, gegen den sich Breuer gegenüber unserer Zeitung energisch verwahrt hatte.

Subai jedenfalls legte Beschwerde gegen den Haftbefehl des Amtsgerichts Aachen ein, die vom Aachener Landgericht in Person von Richter Roland Klösgen, dem Vorsitzenden der Schwurgerichtskammer, im September 2019 verworfen wurde. Erst das Oberlandesgericht (OLG) Köln hob den Haftbefehl gegen Jens B. am 30. Oktober 2019 in letzter Instanz auf.

Das OLG erkannte, anders als Amts- und Landgericht Aachen, keinen dringenden Tatverdacht gegen Jens B., jedenfalls nicht wegen versuchten Mordes. Die Bildaufnahmen und die zu Protokoll genommenen Zeugenaussagen des Vorfalls ließen keinen zweifelsfreien Rückschluss darauf zu, dass es tatsächlich Jens B. gewesen war, der den Ordner stranguliert hatte, erklärte das OLG damals. Die Kölner Richter gingen davon aus, dass auch andere, in unmittelbarer Nähe stehende Alemannia-Fans als Täter in Frage kämen.

Auch wenn das OLG damals nur über die Rechtmäßigkeit des Haftbefehls auf Grundlage der damaligen Aktenlage der Aachener Staatsanwaltschaft entschied und kein Urteil in dem Verfahren gegen Jens B. vorwegnahm, haben Entscheidungen von Obergerichten meist eine Signalwirkung. So war es auch in diesem Fall: Zwar führte Oberstaatsanwältin Breuer die Ermittlungen gegen Jens B. formell fort; aber viel passierte in den kommenden Jahren in dieser Sache nicht mehr.

Im Laufe des Jahres 2020 heiratete Jens B. seine Lebensgefährtin, wurde zum ersten Mal Vater und nahm eine Anstellung in der Firma seines Bruders an. Von dem Ermittlungsverfahren hörte er nichts mehr. Ende 2020 befasste sich der Bundesgerichtshof mit dem Urteil gegen B., das das Aachener Landgericht im Oktober 2018 wegen Menschenhandels und Zuhälterei gesprochen hatte, und bestätigte es im Wesentlichen. B. stellte sich darauf ein, im Laufe des Jahres 2021 seine restliche Haftstrafe antreten zu müssen.

Die Gefängnispsychologin

Da Jens B. aber Vater geworden, seine Frau zum zweiten Mal schwanger war und er außerdem eine feste Arbeitsstelle hatte, rechnete Rechtsanwalt Subai damit, dass Jens B. seine Reststrafe im sogenannten offenen Vollzug verbüßen würde. Das hätte ihm ermöglicht, tagsüber weiter arbeiten zu gehen und nur die Nächte im Gefängnis verbringen zu müssen. Jens B. traf entsprechende Vorbereitungen auch mit seinem Arbeitgeber.

Und in der Tat schickte ihm die Geschäftsstelle von Oberstaatsanwältin Breuer im Frühjahr 2021 eine Ladung für die Justizvollzugsanstalt (JVA) Euskirchen zu, in der der offene Vollzug möglich ist. Kurz darauf kam allerdings eine neue, korrigierte Ladung, diesmal in die JVA Hagen, eines der berüchtigtsten Gefängnisse in ganz Deutschland. Offener Vollzug ist dort ausgeschlossen.

B.s Rechtsanwalt versuchte alles, um Jens B. den offenen Vollzug zu ermöglichen, zog sogar wieder bis vors OLG Köln. Diesmal allerdings vergebens. B. blieb in Hagen und wurde später in die JVA Willich verlegt.

Als Jens B. im Frühjahr 2022 zwei Drittel seiner Haftstrafe, auf die die lange Untersuchungshaft wie üblich angerechnet worden war, verbüßt hatte, beantragte er, dass der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt und er aus dem Gefängnis entlassen werde. Das ist bei vielen Häftlingen üblich; manche, wie etwa Uli Hoeneß, werden bei entsprechend guter Sozialprognose bereits entlassen, wenn sie die Hälfte ihrer Haftstrafe verbüßt haben.

Oberstaatsanwältin Breuer allerdings sprach sich gegen eine vorzeitige Entlassung von Jens B. aus. Und eine Gefängnispsychologin, die niemals mit Jens B. gesprochen hatte, erstellte auf Grundlage eines früheren, eigentlich positiven psychiatrischen Gutachtens eine neue, nun allerdings eher negative Sozialprognose. Auch sie sprach sich gegen B.s vorzeitige Entlassung aus. Und wieder setzte sich Rechtsanwalt Subai zur Wehr.

Derselbe Fall, derselbe Richter

Vor dem nun zuständigen Landgericht Krefeld erreichte Subai im Frühsommer 2022, dass ein neues psychologisches Gutachten erstellt wird. Das Gericht stimmte zu. Ein Psychologe aus Krefeld kam in diesem neuen Gutachten zu dem Schluss, dass Jens B. vorzeitig aus der Haft entlassen werden könne. Dieser Einschätzung schloss sich das Landgericht Krefeld im Sommer an und gab B.s Antrag auf vorzeitige Haftentlassung statt.

Dieses Mal war es Oberstaatsanwältin Breuer, die diesen Beschluss nicht akzeptierte und sich in der nächsten Instanz ans OLG Düsseldorf wandte. Jens B. blieb währenddessen weiter in Haft. Doch die Düsseldorfer Richter ordneten nach kurzer Prüfung des Falls an, dass Jens B. umgehend aus der Haft zu entlassen und die Reststrafe zur Bewährung auszusetzen sei. Im Juli 2022 kam B. aus dem Gefängnis und nahm seine Arbeit in der Firma seines Bruders wieder auf.

Entscheidet über die Anklage wegen versuchten Mordes gegen Jens B.: Richter Roland Klösgen, Vorsitzender der Schwurgerichtskammer, der in diesem Fall schon vorher eine Rolle spielte. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Etwa zur selben Zeit kam in Aachen wieder Bewegung ins formell ja immer noch laufende Ermittlungsverfahren wegen des Platzsturms im Bonner Nordpark am 25. Mai 2019. Wieder stand Jens B. im Zentrum von Breuers Interesse, immer noch galt er als Beschuldigter. Im November 2022 ließ Oberstaatsanwältin Breuer auf Anfrage unserer Zeitung ausrichten, gegen B. werde „zeitnah Anklage erhoben“. Ob wegen gefährlicher Körperverletzung oder wegen versuchten Mordes, stehe noch nicht fest.

Diese Woche war es schließlich so weit. Wie das Aachener Landgericht auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, habe die Abteilung von Jutta Breuer Anklage wegen versuchten Mordes am Ordner in Bonn erhoben. Die Schwurgerichtskammer des Aachener Landgerichts ist dabei zu prüfen, ob die Anklage in ihrer jetzigen Form zugelassen werden kann. Die Entscheidung trifft üblicherweise der Vorsitzende der Kammer, in diesem Fall Roland Klösgen. Derselbe Richter also, der im September 2019 den Haftbefehl gegen Jens B. wegen des Verdachts des versuchten Mordes bestätigt hatte, bevor er vom OLG Köln aufgehoben wurde.