1. Aachener Skateboard Club : Vor dem Winter könnten die ersten Boards durch den Skatepark rollen

Abstellmöglichkeit für bis zu 120 Fahrräder (im Bild links), ein paar Parkplätze und der Vereinscontainer sind bereits da. Die Skatefläche (rechts) muss nun verschalt und betoniert werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die neue Skateanlage am Vennbahnweg nimmt weiter Form an: Vereinscontainer und Parkplätze sind schon errichtet. Jetzt geht es in Eigenregie an den Bau der Skatefläche.

Die Zufahrt vom Eisenbahnweg ist fertig geteert, ein stabiler Zaun um das Areal am Vennbahnweg errichtet. Ein großer, grüner Container, eine Handvoll eingezeichneter Pkw-Stellplätze, ein Behindertenparkplatz und Fahrradständer auf zwei Ebenen für bis zu 120 Räder sind ebenfalls zu sehen. „Die Stadt hat die vorbereitenden Arbeiten weitgehend abgeschlossen“, sagt Tobias Kleinschmidt, Vorsitzender des 1. Aachener Skateboard Clubs (ASC), „seit Juni haben wir die Schlüssel und können endlich loslegen.“

Gesagt, getan: Nach kurzer Zeit steht das neue Vereinsheim des Skateboard-Clubs. In dem grünen Container gibt es einen Aufenthaltsraum, ein kleines Lager und barrierefreie Toiletten. „Wir planen, ein Podest vor dem Eingang zu bauen, das von einer Rampe aus befahren werden kann“, erklärt Kleinschmidt. Barrierefreiheit ist ihm eine Herzensangelegenheit – nicht zuletzt, weil eines der Vereinsmitglieder im Rollstuhl sitzt.

Der neue Skatepark auf der Fläche am Vennbahnweg (zwischen Eisenbahnweg und Madrider Ring) soll schließlich einerseits das neue Zuhause für den Skateboard-Club werden; andererseits aber auch zu geregelten Zeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Skatekurse für Kinder und Jugendliche sind laut dem Vorsitzenden in Planung. Doch bevor diese dann auch Wirklichkeit werden, muss natürlich die Fläche zum Skaten hergerichtet werden.

Gute Nachrichten gab es in diesem Zusammenhang kürzlich aus dem Aachener Rathaus: Da der Verein als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe Jugendarbeit leistet, indem er ein Angebot zur Verfügung stellt, das an die Interessen junger Menschen anknüpft und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet wird, hat die Stadt den Antrag des ASC bewilligt, die Betriebskosten in einer Höhe bis zu 20.000 Euro für das Jahr 2023 zu übernehmen.

Wie aus einer Verwaltungsvorlage des Kinder- und Jugendausschusses hervorgeht, kann die Deckung aus nicht verbrauchten Betriebskosten aus dem Jahr 2022 erfolgen. Weiter heißt es darin: „Für die Folgejahre wird der Verein unter Hinzuziehung konkreter Zahlen einen separaten Antrag auf Übernahme der Betriebskosten stellen, sodass zumindest während der Bauphase sowie in den ersten Jahren eine finanzielle Absicherung gewährleistet ist, unabhängig von dem eigenen Bemühen, die Finanzierung sicherzustellen.“ Eine große Erleichterung und Hilfe für den ASC, betont Kleinschmidt.

Die verkehrliche Erschließung, die vorbereitenden Untergrundarbeiten (u.a. Anschluss ans Versorgungsnetz, Einrichtung Entwässerung, Verdichtung des Bodens) sowie die Errichtung von Zaunanlage, Parkplätzen und Flutlicht fiel in die Zuständigkeit der Stadt Aachen, die das Grundstück an den ASC verpachtet. „Auf die Flutlichtanlage sind wir besonders stolz“, sagt Kleinschmidt, „so können wir auch in den Wintermonaten skaten, wenn es nicht so lange hell ist.“

So stellt sich der 1. Aachener Skateboard Club die Fläche am Vennbahnweg (zwischen Eisenbahnweg und Madrider Ring) vor. Der linke Teil mit Vereinscontainer und Parkplätzen ist bereits gebaut. (Skizze: 1. ASC) Foto: MHA/Harald Krömer

Die Errichtung der etwa 1200 Quadratmeter großen Skatefläche liegt nun in Eigenregie beim Verein, inklusive verschalen und betonieren. „Mein Ziel ist es, in den kommenden Tagen alle Maschinen und Materialien hier zu haben, sodass wir in der kommenden Woche weitermachen können.“ Eine Herausforderung, die die Mitglieder aber schon einmal an ihrem ehemaligen Vereinssitz am Moltkepark bewältigt haben. Hinzu kommt aber, dass das gesamte Gelände ein Gefälle von zwei Prozent hat, damit das Regenwasser in das Rückhaltebecken fließen kann, das parallel zum Vennbahnweg verläuft.

„Wir haben uns da reingefuchst und die Konzeption des Skatesystems entsprechend danach ausgelegt“, so Kleinschmidt. Will heißen: Die Bahnen und Halfpipes sollen quer zum Gefälle gebaut werden. In Kooperation mit einer Baufirma, die beim großflächigen Betonieren hilft, könnte, so der ASC-Vorsitzende weiter, Ende Oktober der erste Teil der Anlage schon befahren werden. „Wenn alles gut läuft, wollen wir noch vor dem Winter die Anlage offiziell eröffnen.“

Info Projekt im Rahmen „Büchel, was geht?!“ Das Sommercamp in der Aachener Innenstadt „Büchel, was geht?!“ lädt vom 31. Juli bis zum 5. August junge Menschen zwischen 11 und 26 Jahren zu einem bunten Programm rund um Musik, Kunst und Sport ein. Der 1. Aachener Skateboard Club ist am 31. Juli von 11 bis 18 Uhr auch mit von der Partie: Gemeinsam soll eine neue Miniramp (6x2,5 Meter) gebaut werden. An den Folgetagen lädt der Skateboard-Club dann zum freien Skaten an den Büchel ein. Wer kein Board oder keine Schoner hat, kann sie sich beim Verein vor Ort ausleihen. Anmeldung und weitere Infos zu „Büchel, was geht?!“ online unter: https://buechelwasgeht.de

An tatkräftigen Helferinnen und Helfern werde es jedenfalls nicht scheitern, ist sich der Vorsitzende sicher. Die langjährigen Mitglieder warten schließlich schon seit 2019 darauf, endlich wieder in einer eigenen Anlage skaten zu können. Damals hatten Lärmschutzgründe dazu geführt, dass der Verein seinen Standort am Moltkepark aufgeben musste. „Der Verein wächst derzeit stark“, berichtet Kleinschmidt. „Wir waren in der Regel immer um die 80 Personen. Jetzt sind wir schon 96. Ich denke, in diesem Sommer knacken wir locker die 100.“