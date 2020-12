Kostenpflichtiger Inhalt: Solidarität mit Dannenröder Wald : Aktivisten besetzen Bäume auf Aachener Markt

Die Polizeibeamten konnten die Aktivisten davon überzeugen, die Bäume wieder zu verlassen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Aachen Aktivisten haben am Samstagsvormittag für Aufregung auf dem Aachener Markt gesorgt. In Solidarität mit den Protesten gegen die Rodung des Dannenröder Forstes in Hessen kletterten sie vorübergehend auf zwei Bäume und hängten dazwischen ein Transparent auf.