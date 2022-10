Fridays for Future : Aktivisten aus Aachen demonstrieren für den Erhalt von Lützerath

„RWE ist böse, ab in die Friteuse“: Etwa 50 Menschen sind in Aachen dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Mit einer Kundgebung und einem Demonstrationszug durch die Innenstadt haben Anhänger von Fridays for Future in Aachen für den Erhalt des Dorfes Lützerath protestiert.

Etwa 50 Menschen haben am Freitagnachmittag in Aachen für den Erhalt des Ortes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler protestiert. Die Aachener Ortsgruppe von Fridays for Future hatte zu der Demo aufgerufen.