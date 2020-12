„Heller denn je“ : Aktion Sternsinger startet trotz Coronakrise

Auch in diesem Jahr startete die Sternsingeraktion. (Symbol) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen Normalerweise ziehen Sternsinger als kleine Könige verkleidet durch die Straßen, singen und schreiben ihren Segensspruch an die Türen. Doch diesmal geht das nicht. Die Eröffnung wird in kleinem Rahmen in Aachen zelebriert und für die anderen übertragen.

Im Aachener Dom beginnt am Dienstag (11.00 Uhr) die bundesweite Aktion Dreikönigssingen. Wegen der Coronavirus-Pandemie fällt der Start viel kleiner aus als ursprünglich gedacht: Nur zwölf Kinder sind anwesend, wenn die 63. Aktion mit bundesweit 300.000 Sternsingern eröffnet wird. Der Aachener Bischof Helmut Dieser ist auch dabei. Der Gottesdienst wird im Internet übertragen.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen hat das Motto ausgegeben: „Heller denn je - Die Welt braucht eine frohe Botschaft“. Zu Jahresbeginn 2020 hatten die Sternsinger 52,4 Millionen Euro für 1600 Projekte für Kinder gesammelt.

Wegen der Pandemie-Beschränkungen findet der katholische Brauch diesmal weitgehend ohne persönliche Kontakte statt. Geplant sind Videobotschaften der als Könige verkleideten Kinder, Auftritte in Gottesdiensten und das Austragen von Segensbriefen. Normalerweise klingeln sie an den Türen, singen und hinterlassen den Segensspruch C+M+B. Diesmal dauert die Aktion zwei Wochen länger, bis Anfang Februar.

(dpa)