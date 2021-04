Kostenpflichtiger Inhalt: Radfahrerin erfasst : Adalbertsteinweg nach Unfall am Vormittag gesperrt

Nach nach einem Verkehrsunfall war der Adalbertsteinweg in Aachen am Vormittag teilweise gesperrt. Ein Bus hatte eine Radfahrerin gestreift. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Der Adalbertsteinweg war am Mittwochvormittag nach einem Verkehrsunfall stadteinwärts gesperrt. Am Morgen war in Höhe des Steffensplatzes eine Radfahrerin von einem Bus erfasst und dabei verletzt worden.