Küchenbrand auf dem Adalbertsteinweg : Acht Personen nach Feuer aus Wohnung gerettet

Nahe dem Bahnhof Rothe Erde stand eine Wohnung in Flammen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Ein Wohnungsbrand hat die Aachener Feuerwehr am Montagnachmittag beschäftigt. Am Adalbertsteinweg hatte sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer entfacht. Acht Personen hatten sich in der Wohnung aufgehalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Nachmittag wurde die Aachener Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Nähe des Bahnhofs Rothe Erde gerufen.

Von den acht Personen, die sich in der Wohnung befanden, hatten sich die meisten bereits beim Eintreffen der Wehr über eine Feuertreppe in Sicherheit gebracht.

Drei Personen mussten jedoch vom Notarzt versorgt werden. Bei allen Betroffenen handelte es sich laut Informationen der Feuerwehr um Bewohner einer Wohngemeinschaft. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Der Adalbertsteinweg war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt worden.

Acht Personen konnten sich aus der Wohnung retten. Foto: dmp press/Ralf Roeger

(chkr)