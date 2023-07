Regionetz baut : Kanalsanierung in der Bismarckstraße in Aachen

Kanalsanierung in der Bismarckstraße in Aachen

Aachen Verkehrsteilnehmer müssen sich in der Bismarckstraße in Aachen auf Behinderungen einstellen.

Der Netzbetreiber Regionetz saniert voraussichtlich ab Montag, 24. Juli, in der Bismarckstraße in Aachen , zwischen Haus Nummer 149, Einmündung Drimbornstraße bzw. Schenkendorfstraße und Schlossstraße, den Mischwasserkanal unterirdisch. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Baumaßnahme etwa acht Monate dauern.

„Office West“ ist ein neues, modernes Bürogebäude in Campus-Nähe. Es wird gerade gebaut und soll ab 2025 die Belegschaft des RWTH-Hauptgebäudes aufnehmen. Denn das muss saniert werden.

Neubau Office West : Die RWTH Aachen plant den Umzug des Hauptgebäudes „Office West“ ist ein neues, modernes Bürogebäude in Campus-Nähe. Es wird gerade gebaut und soll ab 2025 die Belegschaft des RWTH-Hauptgebäudes aufnehmen. Denn das muss saniert werden.

Anschließend werden vier Baugruben hergestellt, in die die neuen Kanalrohre eingebracht werden. Entlang der Baugruben wird die Straße halbseitig gesperrt. Der Gehweg ist nicht betroffen. Alle Zufahrten zu den Häusern, Läden und privaten Parkeinrichtungen bleiben in der Regel erhalten. Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum werden in diesen Bereichen entfallen. Dies betrifft insbesondere die Anfangszeit der Baumaßnahme, wenn das provisorische Rohrleitungssystem aufgebaut wird.