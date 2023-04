Opernpremiere „Manon“ : „Ach, wär ich doch ein Leinwandstar!“

Filmszenen, durch die Manon (Suzanne Jerosme) schreitet. Regisseurin Lucia Astigarragar hat die Oper in die Filmwelt verlegt. Foto: Carl Brunn/Carl Brunn;www.carlbrunn.de

Aachen Lucia Astigarraga inszeniert „Manon” am Theater Aachen als Liebesdrama in der Glitzerwelt des Filmgeschäfts. Das Ergebnis: Mehr Schein als Sein.

Von Armin Kaumanns

So ist das bisweilen mit guten Ideen: Sie in die Welt zu setzen, ist das eine, ihnen eine nachhaltige Bedeutung mitzugeben, etwas anderes. Am Theater Aachen hat sich die spanische Regisseurin Lucia Astagarraga ausgedacht, die Handlung von Jules Massenets Oper „Manon“, die in der Vorlage aus den Gegensätzen von bourgeoiser Vergnügungssucht, dem einfachen Leben auf dem Lande und der keuschen Welt des Klosters dramatische Funken schlägt, in die Glitzerwelt Hollywoods (und ihre Schattenseiten) zu verfrachten.

Das macht erst mal Sinn, denn vom schönen Schein, von der Lust, etwas anderes zu sein als die Unschuld vom Lande, ist die Titelheldin nun wahrlich beseelt. Und was ein Kloster ist, das können sich viele Leute von heute kaum noch vorstellen; wie glamourös es beim Film zugeht, sehr wohl. So soll „Manon“ wieder aktuell werden, relevant. Dagegen ist erst mal nichts einzuwenden.

Gleich zur süffig musizierten Ouvertüre, in der Chanmin Chung am Pult des äußerst spielfreudig aufgelegten Sinfonieorchesters Aachen mächtig auf die Tube drückt – mit glänzendem Schlagwerk, rauschenden Klangschlachten, aber auch wunderbar zurückgenommenen lyrischen Delikatessen und schmachtend Melodienseligem – ist schon mächtig was los – auf dem Bühnenvorhang. Videokünstler Adria Bieito Cami lässt die Muskeln spielen, hat in den Archiven Hollywoods gewühlt, die großen weiblichen Stars um Audrey Hepburn zusammengeschnitten, zu denen Manon so gebannt wie fasziniert aufschauen darf.

Der Schnitt ins wirkliche Bühnenleben ist dann fast ebenso rasant: Ein Gewusel aus Mikrofongalgen, Scheinwerfern, Kameras und jeder Menge Actricen und Statisten umfängt die Titelheldin, reißt sie hinein in die Welt des Scheins. Klappe hier, Sirene da, Monitore, Leinwände. Beinahe übersieht Manon in all dem Trubel den Mann ihrer Träume, Des Grieux. Aber als Erkennungsmelodie schwelgt das Cello, schon bald schluchzt die Geige. Der Tenor schwingt sich in höchste Höhen, verschmilzt im Einklang mit dem Sopran. Schon ist der erste Akt vorbei.

Man kann, rückblickend und etwas mutwillig, zusammenfassen: Das war’s dann auch mit der Filmidee. Denn bei dem Aufwand, den die Regie und die ihr beigeordneten Gewerke für diese erste halbe Opernstunde treiben, scheint für den Rest des gut dreistündigen Abends nicht mehr viel Energie übrig zu sein. Spätere Hingucker sind vor allem die Umbauten auf offener Bühne, bei denen ein Podest sich als äußerst flexibel erweist (Bühne: Aida Guardia), ein roter Teppich, der vom Catwalk zur Klostermauer mutiert, ebenfalls nett die Glitzergarderobe diverser Halbweltdamen und das mondäne Kleid der Luxus-Manon (Kostüm: Eva Butzkies). Wie aus der Welt gefallen bleibt die Lichtstimmung der Poker-Räucherhöhle in Erinnerung, ein Kunstwerk von Manuel Michels. Weil nun aber die Idee mit der Filmwelt nicht weit trägt, muss es die Liebesgeschichte richten, die bekanntlich nicht nur Massenet, sondern auch eine Reihe anderer prominenter Kollegen zu Opernkompositionen angeregt hat. Sie kriegt das hin.

In deren Mittelpunkt steht eben jene wankelmütige, leidenschaftliche, leichtsinnige Frau, für die die wunderbare Sopranistin Suzanne Jerosme glühend fließende Klänge bereithält. Sie fühlt sich offenbar mit all ihren Registern wohl im französischen Fach, das bei aller brodelnder Leidenschaft immer hell und licht strahlt. Ihre Manon behält bis zum dramatischen, traurigen Schluss etwas Spielerisches, Quecksilbriges, das die Synthese von Unschuld und Leidenschaft, Lebensgier und großer Liebe verunmöglicht.

Jerosme hat für diese anspruchsvolle schauspielerische Aufgabe viele faszinierende Gesten und Gesichtsausdrücke. Sie trägt damit über manch szenische Ungereimtheiten hinweg. Yo Shao, ihr Partner vom Tenorfach, kann darstellerisch nicht mithalten, seine Partie hat er allerdings tadellos drauf. Das will der Opernbesucher erleben: dass all die sehr hohen Töne, zu denen Massenet verpflichtet, ungefährdet strahlen. Der Chinese, der nach „Stiffelio“ zum zweiten Mal in Aachen gastiert, entzückt aber auch mit zarten Registern, die seinen Wankelmut zwischen großer Liebe und einem Leben als Priester beglaubigen.

Nun, als Nebenfiguren dieses tragischen Liebespaars, dem die Regie im finalen Gefängnisbild leider das Verschmelzen verweigert, agiert dekorativ und stimmlich fundiert ein mehr als nur verlässliches Ensemble. Ronan Collett ist als Lescaut, Manons Cousin, ein sehr präsenter Bariton, Pavel Kudinov gibt den Grafen weltmännisch mit heldischem Bassregister, als Girlies gefallen Jelena Rakic, Julie Vercauteren und Fanny Lustaud. Der große Chor wird von Massenet ausgiebig beschäftigt, Damen und Herren bewältigen die so delikaten wie anspruchsvollen Einlagen mit Bravour. Überhaupt hilft die Lust und Kompetenz des Personals auf musikalischem Gebiet über manch unmotivierte Auf- und Abgänge, auch über die Brüche und Ungereimtheiten der ins Heute transponierten Handlung hinweg. Denn Massenet erfindet – Konventionen der Opéra comique hin oder her – für seine „Manon“ einfach wunderbare Melodien, ganz überwiegend bestes Sängerfutter, seine instrumentatorischen Einfälle sind bisweilen genial.

So wundert nicht, dass das Premierenpublikum neuerlich mit Beifall und Bravorufen nicht geizte. Gerade die beiden Protagonisten und Chanmin Chung durften viele Vorhänge lang im Applaus baden.