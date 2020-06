Kostenpflichtiger Inhalt: Sport im Park : Abstand halten lautet das Gebot der Stunde

Schwitzen mit Abstand: Die Angebote von „Sport im Park“ werden auch im Jahr 2020 gut angenommen. Foto: Heike Lachmann

Aachen Kurz vor 15 Uhr am Montag ist der Ferberpark zwar gut besucht, aber nicht überfüllt. Gut für die rund 70 Aachenerinnen und Aachener, die zu „Bodystyling, Stretch and Relax“ gekommen sind, eines der ersten Angebote von „Sport im Park 2020“ – das ein bisschen anders ist als in den Vorjahren.