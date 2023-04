Zum Tod von Hans-Werner Delhey : Abschied von einem Journalisten alter Schule

Aachen Hans-Werner Delhey war 40 Jahre hochgeschätztes Mitglied unserer Redaktion. Nun ist er im Alter von 80 Jahren in Ostbelgien gestorben.

Delhey liebte die Literatur, den Jazz und das gute Essen, das er oft und gerne selbst zubereitete und dann meist mit vielen Zutaten aus dem eigenen Garten. Wenn die Natur es vorzieht, eher im Verborgenen zu bleiben, so entsprach das durchaus dem Gemüt von Hans-Werner Delhey. Dass er ein Naturfreund war, lag nicht zuletzt an der ihm eigenen Wesensart: Stetigkeit, Ruhe und Harmonie. So war er, so pflegte er seinen geliebten Garten, so werden ihn seine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion in Erinnerung behalten.