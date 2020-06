Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Event-Zentrum für Aachen : Abrissbirne trifft Diskokugel im Starfish

Einst Viehmarkt, dann Disko, bald Eventlocation im industriellen Design: Die Kälbermarkthalle am Schlachthof war jahrzehntelang Großraumdisko und wird derzeit komplett entkernt. Foto: Harald Krömer

Aachen Die ehemalige Kälbermarkthalle an der Liebigstraße, in der bis vor Kurzem noch die Diskothek Starfish zum Tanz lud, wird jetzt mit großem Aufwand in ein Event- und Tagungszentrum verwandelt. Das millionenschwere Umbauprojekt für „Das Liebig“ soll schon im November fertiggestellt sein.