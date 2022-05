Straßenbauprojekt in Aachen : Abriss der Brücke Turmstraße hat früher als geplant begonnen

Vor dem Zeitplan: Der Abbruch der Brücke Turmstraße hat begonnen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ursprünglich sollten die schweren Arbeiten erst am späten Dienstagabend starten. Doch nun sind bereits am Montag die Bagger in Aktion getreten.