Die Abi-Panne : Heftige Reaktionen auch in den Schulen der Städteregion

Aachen Der Download der Prüfungsaufgaben an vielen Schulen gescheitert, die Abiturklausuren auf Freitag verschoben: Auch an Gymnasien und Gesamtschulen in der Städteregion hat die Abitur-Panne für ordentlich Wirbel gesorgt.

Am Leo hat’s geklappt. Das Gymnasium St. Leonhard in Aachen konnte am Dienstag problemlos die Abituraufgaben für den nächsten Tag herunterladen. Das Leo ist damit eine von eher wenigen Schulen in Aachen und in ganz NRW, die keine Probleme mit dem Download hatten.

Am Leo hätten an diesem Mittwoch die Abiturklausuren ganz normal stattfinden können – hätte nicht das NRW-Schulministerium am Dienstagabend die Reißleine und die Arbeiten in den betroffenen Fächern auf den Freitag verschoben. Deshalb liegen die Abituraufgaben nun erst mal sicher verwahrt im Tresor der Schule.

„Für die Schülerinnen und Schüler tut mir das total leid“, sagt Schulleiter Stefan Menzel am Mittwochmorgen. „Für die ist das eine ganz große Enttäuschung.“ Schließlich hätten die auf diesen Prüfungstag hingearbeitet und eine Verschiebung bedeute Stress und Unruhe für die weiteren Klausuren.

Menzel hat aber auch Verständnis für Schulministerin Dorothee Feller und ihr Ministerium. „Selbst Firmen, die digitale Dienstleistungen für über eine Milliarde Menschen bereitstellen, sind schon in die Knie gegangen“, sagt der Schulleiter. „Warum also sollte ein Ministerium in Nordrhein-Westfalen davor gefeit sein? Jedes technische System kann Fehler aufweisen.“

Und auch für die späte Absage der Prüfungen nach stundenlangem Warten kann Menzel nachvollziehen. „Das Ministerium hatte bis zuletzt die Hoffnung, dass sie da technisch hinkriegen. Die haben alles versucht, die Prüfungen noch möglich zu machen.“

Andere reagieren da nicht so nachsichtig. „Dass die Technik nicht funktioniert, das kann passieren“, sagt Andreas Lux, Schulleiter der Gesamtschule Aachen-Brand. „Wirklich betroffen macht mich aber, wie man mit Menschen umgeht, die in den Schulen saßen und warteten.“ Allein an der Gesamtschule Brand hätten sieben Leute ab mittags bis in den Abend hinein in der Schule gesessen. „Und wir wurden immer wieder hingehalten.“

Als die Absage endlich da war, mussten die betroffenen Schülerinnen und Schüler informiert werden, dass sie am Mittwoch ihre Klausur nicht schreiben durften. Das sei über zahlreiche Kanäle dann aber sehr schnell passiert, sagt Lux. „Die meisten wussten am Abend Bescheid.“ In der Schule sei seines Wissens jedenfalls am Mittwochmorgen kein Betroffener vergeblich aufgetaucht.

Auch am Einhard-Gymnasium in Aachen haben Schulleiter Ralf Gablik und Kollegen am Dienstag über Stunden auf heißen Kohlen gesessen. „Wir haben permanent versucht, aber der Download hat nicht geklappt“, berichtet Gablik am Mittwochmorgen. „Das Gefühl, in der Situation nichts tun zu können, war ganz schlecht.“ Inhaltliche Probleme mit den Abiturklausuren habe es in den vergangenen Jahren ja immer mal gegeben, „aber der Download hat bisher immer funktioniert.“

Den fein austarierten Zeitplan an dem Burtscheider Gymnasium wirbelt die Klausur-Verschiebung auf den Freitag nun ordentlich durcheinander. „Für diesen Freitag waren wichtige Termine angesetzt“, sagt Gablik. „Aber das Abitur geht natürlich vor.“

Bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern erwartet er zweigespaltene Reaktionen. „Die einen freuen sich, dass sie noch etwas mehr Zeit zum Lernen haben, die anderen waren auf den Punkt fit und müssen nun warten.“ Und manche Schüler müssten, je nach Fächerkombination, alle ihre Abiturklausuren ohnehin innerhalb weniger Tage schreiben. Da steige der Stresslevel jetzt noch weiter an.

In den Kollegien dürfte die Anspannung ohnehin hoch bleiben. Weitere Klausuraufgaben müssen abgerufen werden. Und ob das klappt, weiß am Mittwochmorgen noch niemand.

„Das ist eine Katastrophe, sowas ist noch nie passiert“, sagt Schulleiter Winfried Grunewald vom Städtischen Gymnasium in Eschweiler. Auch er und sein Kollegium hatten am Dienstag ab „kurz nach 12 Uhr“ vergeblich versucht, die Prüfungsaufgaben für Mittwoch herunterzuladen. „Es kamen immer wieder ganz unterschiedliche Fehlermeldungen, wir konnten uns einfach nicht im System anmelden“, erklärt der Schulleiter.

Unter der Schülerschaft herrsche eine große Verunsicherung und auch Verärgerung vor allem auch über die Kurzfristigkeit der Verschiebung – zumal auf den Freitag, an dem viele muslimische Schülerinnen und Schüler eigentlich das Zuckerfest begehen wollten. Die Kommunikation des Ministeriums hätte aus Grunewalds Sicht deutlich besser laufen können, er spricht von verspäteten Mails und einem zweiten defekten Downloadlink für die Prüfungsaufgaben, der die Schulen gegen 20 Uhr erreicht habe. „Von uns wird ständig Digitalisierung eingefordert, aber von Ministeriumsseite funktioniert gar nichts“, so Grunewald. Das sei „sehr blamabel“.

„Tatsache ist: Wir sind alle etwas unglücklich“, sagt der Schulleiter des Städtischen Gymnasiums in Würselen, Frank-Michael Becker, am Mittwoch, und meinte damit sein Kollegium ebenso wie die Schülerschaft. Positiv sei einzig, dass vorsorglich ein „Puffertag“ eingeplant worden sei und die Klausuren nun noch diesen Freitag nachgeholt werden können.

Scharfe Kritik übte Becker aber an der Kommunikation vonseiten des Ministeriums. „Das war wirklich unterirdisch. Statt dass mal jemand Hintern in der Hose hat und sagt, was Sache ist, werden den ganzen Tag Hinhaltemails verschickt. Und erst um 20.45 Uhr wussten wir dann definitiv Bescheid und konnten die Schüler informieren. Das ist für jemanden, der kurz vor den Abiturprüfungen steht, extrem schwierig.“

Mit Unverständnis quittierte Becker zudem, dass es zum Download-Verfahren ganz offensichtlich keinen „Plan B“ gegeben hat. Wegen umfangreicher Bauarbeiten werden die Abiturklausuren am Städtischen Gymnasium ohnehin unter besonderen Bedingungen absolviert: Sie müssen im Rathaus geschrieben werden. Auch dort musste durch den Download-Schlamassel nun kurzfristig umdisponiert werden. Frank-Michael Becker, sonst eher ein Kritiker der Stadtverwaltung, hob lobend hervor, dass dies reibungslos funktioniert habe. Die zuständige Sachbearbeiterin habe einen „super Job“ gemacht.

Am Ritzefeld-Gymnasium in Stolberg hat der Download ebenfalls nicht funktioniert. Schulleiter Uwe Bettscheider findet aber: „Das kann aus technischer Sicht passieren.“ Er sehe hier vor allem die große Aufregung im Vorfeld kritisch, denn: „Was, wenn es abends doch noch geklappt hätte?“ Den Verantwortlichen in Düsseldorf mache er keinen Vorwurf: „Die Landesregierung hat alles getan, um die Prüfungen doch noch möglich zu machen. Es bringt nichts, Ministeriums-Bashing zu betreiben.“ Der Schulleiter sei „vertrauensvoll“, dass die Panne aufgearbeitet werden wird.

Michael Schmitt, Direktor der Gesamtschule/Europaschule in Herzogenrath-Merkstein, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Ich bin stinkesauer!“ Von 12 bis 20.45 Uhr hat auch hier eine ganze Lehrerriege gespannt vor dem Rechner gesessen, um die erwarteten Downloads entgegenzunehmen: Schulleitung, Oberstufenleitung, ein IT-Experte und drei Fachlehrerinnen für Biologie. Auf immer heißeren Kohlen, wie Schmitt schildert, denn mit dem Download allein ist es nicht getan.

„In Fächern wie Biologie und Mathe muss seitens der Fachlehrer dann noch Einsicht genommen werden, um eine von drei Aufgaben rauszuwerfen.“ Noch enger werde es bei Fächern mit praktischen Aufgabenteilen wie Chemie und Physik, für die Versuchsaufbauten vorbereitet werden müssen. Besonders ärgert Schmitt die mangelnde Kommunikation: Sehr zeitig habe er am Mittwoch die Fachaufsicht bei der Bezirksregierung kontaktiert, die ihn ans zuständige Dezernat 43/Gymnasien verwies. Die entsprechende Hotline aber sei ständig besetzt gewesen. „Und die Anrufe ins Geschäftszimmer gingen ins Leere!“

Eine zweite avisierte Hotline sei zur Qualitäts- und Unterstützungs-Agentur (Qua-Lis) geschaltet gewesen, die zentrale Einrichtung für pädagogische Dienstleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Doch von Dienstleistung keine Spur, „hier wurde ich immer einfach weggedrückt“, sagt Schmitt. Und ab 18 Uhr sei das Telefon dann nicht mehr besetzt gewesen. Um 17.30 Uhr sei die erste Mail eingetrudelt mit dem Hinweis auf technische Probleme und der Bitte, bis 18.30 Uhr auszuharren, dann gebe es weitere Infos.

Post im Mailaccount gab es dann aber erst wieder um 19.15 Uhr, mit der nächsten Vertröstung: Sollte der Download bis 19.30 Uhr nicht geklappt haben, gebe es weiteren Aufschluss darüber, ob das Abi stattfinde oder nicht. Die Abi-Absage sei dann gegen 20.45 Uhr erfolgt. Erst da habe er über die schuleigenen Kommunikationskanäle Tutoren und Fachlehrer sowie über Chatgruppen die betroffenen Schülerinnen und Schüler informieren können.

Was Schmitt – neben den seitens des Schulministeriums „lapidar übergangenen“ Arbeitszeiten von 7 bis 20.45 Uhr – natürlich beschäftigt, ist die Situation der Abiturienten: „Schüler lernen heutzutage in der Regel so, dass sie Lernstoff in sich hineinstopfen, um es jeweils gezielt am Prüfungstag abzurufen. Das ist dann nichts fürs Langzeitgedächtnis.“ Doch nun sei die Reihenfolge der einzelnen Prüffächer verändert, was sich mit Blick auf das Lernverhalten durchaus negativ auswirken könne.

Zwei weitere Aspekte gibt der Schulleiter zu bedenken: Am Freitag, dem nunmehr avisierten Ersatzprüfungstag, sei zum einen ein weiterer Warnstreik im öffentlichen Dienst angesagt. Und zum anderen falle das Datum auf das Zuckerfest, das Ende des Ramadan. Rund 30 Prozent seiner Schüler seien muslimischen Glaubens.

Bernd Gotzen, Direktor des St.-Michael-Gymnasiums in Monschau sagte: „Insgesamt war der gestrige Tag ab 12 bis schließlich 20.30 Uhr von dauernden ständigen Downloadversuchen und viel Warterei auf Mitteilungen geprägt. Das technische Problem muss wirklich sehr hartnäckig gewesen sein, da mehrfach vom Ministerium zeitlich anvisierte Lösungen nicht erfolgreich umgesetzt wurden.“ Nachdem die für 17.30 Uhr und 19.30 Uhr angekündigten und erhofften Lösungen nicht erfolgreich waren, sei man um kurz vor 20 Uhr darüber informiert, „dass nun ein alternativer Weg zur Übermittlung genutzt werden soll“.

Als auch hier Anfangsschwierigkeiten entstanden, hätte man sich dazu entschieden, die seit 12 Uhr wartenden Kolleginnen und Kollegen, die eine Vorauswahl treffen müssen, nach Hause zu schicken und ein sehr frühes Treffen am heutigen Mittwoch vereinbart, um dann ggf. die Vorauswahl zu treffen. „Kurz nachdem die Kolleginnen und Kollegen auf dem Heimweg waren, kam dann die Mitteilung um 20.30 Uhr, dass der Prüfungstermin verschoben wird.“

Direkt nach Erhalt dieser Nachricht seien die Schülerinnen über die Lernplattform informiert, die Fachkollegen wurde ebenfalls informiert und das frühe Treffen abgesagt.

„Wie in der Presse bereits mehrfach erwähnt, ist die technische Problematik ärgerlich, sie darf nicht, kann aber durchaus vorkommen“, so Gotzen. Es sei auch nachvollziehbar, „dass die Landesregierung bzw. das Ministerium dem geplanten Termin eine sehr hohe Priorität gibt und sehr lange darum bemüht war, den Termin zu halten. Wir hätten uns jedoch gewünscht, wenn die Kommunikation sich auch an den selbst gesetzten Zeiten orientiert hätte und nicht mit bis zu einer Stunde Verspätung erst lief.“

Peter Cordes, Direktor Franziskus-Gymnasium Vossenack, sagte am Mittwoch. „Tatsächlich konnten wir am Dienstag keine Downloads durchführen. Wir haben am Dienstag neun Stunden ohne Unterbrechung versucht, die Daten herunterzuladen, die Hotline zu erreichen oder sonst irgendwelche Informationen zu erhalten. Es gab dann zwischendurch Emails, die uns weiter vertrösteten, bis dann gestern Abend nach 20.30 Uhr die Nachricht kam, dass die Prüfung verschoben werden muss. Hier warteten dann neben der Schulleitung die jeweiligen Fachlehrer, die mit der Aufgabenauswahl betraut waren, der Aufwand war also erheblich.

Die Kommunikation der Landesregierung sei mangelhaft und unzumutbar gewesen. „In meinen Augen hätte das Land im gesicherten Bereich spätestens um 17 Uhr PDF-Exemplare schicken oder mutig das Verfahren abbrechen müssen. So kam es dann, dass wir gestern teilweise erst nach 21 Uhr alle betroffenen Schüler*innen telefonisch oder über soziale Netzwerke erreicht haben, um sie über die ausgefallene Prüfung zu informieren.“

Und was sagen Schülerinnen und Schüler zur aktuellen Situation? Jonathan von der Viktoriaschule in Aachen meint: „Ich hätte heute Leistungskurs Biologie geschrieben, und ich muss sagen, es kommt meinen anderen Plänen eher ein bisschen in die Quere, weil ich nämlich eigentlich schon vor der Mottowoche angefangen hatte für Bio zu lernen und seit Mittwoch im Großen und Ganzen fertig war und nur noch wiederholt habe.“ Er habe zwischen den Klausuren „zum Glück genug Abstand“, sodass er mit seinem nächsten Fach eigentlich erst nach der Biologie-Klausur anfangen wollte, „damit ich mich zuerst voll auf Bio konzentrieren kann“. Jetzt müsse er schon das nächste Fach anfangen, „obwohl ich gerade komplett auf Bio konzentriert bin“. Er glaube aber nicht, „dass davon viel verdrängt wird, aber es hätte eben sehr gut gepasst, dann hätte ich heute nach der Klausur komplett mit dem nächsten Fach durchstarten können.“

Eine Mitschülerin sagte am Mittwoch: „Mich hat das Verschieben der Klausur genervt, weil ich die gerne hinter mich gebracht hätte. Die letzten Tage war ich natürlich etwas aufgeregt.“ Sie hoffe, dass am Donnerstag die regulären Klausuren geschrieben werden könnten „In einer anderen Woche zu schreiben, würde sehr viel durcheinander bringen.“

Laura Jentges (18) aus Mützenich meint „Ich hätte heute eigentlich Biologie Leistungskurs-Klausur schreiben sollen und bin somit auch von der Abipanne betroffen. Ich muss ehrlich sagen, die Panne hat mich total aus meinem Konzept gebracht, sowohl von meinem Zeitplan her in Bezug auf weitere anstehende Prüfungen als auch emotional. Ich verstehe nicht, wie es dazu kommen konnte, denn es hat die letzten Jahre auch immer funktioniert. Davon mal abgesehen, muss ja auch dem Ministerium klar sein, dass zur selben Zeit alle Gymnasien in NRW darauf zugreifen müssen, sodass man sonst vorher vielleicht mal einen Test hätte machen sollen, damit genau so was nicht passiert.“

Und Nico Mathar (17) aus Mützenich sagte am Mittwoch: „Also ich persönlich finde es sehr peinlich, dass so ein Server vorher nicht getestet wird, vor allem wenn uns gesagt wird, dass wir den höchstmöglichen Schulabschluss Deutschlands machen. Zudem finde ich es nicht okay, wenn man die Schüler erst abends um 21 Uhr informiert, obwohl das Problem schon mittags aufgetreten ist.“

(mg, bea, jm, lib, ls, hes)