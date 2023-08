Finanzamt : Frist für Steuererklärung ist wieder kürzer

Service Aachen Die Abgabefrist für die Steuererklärung ist während der Coronazeit regelmäßig verlängert worden. In diesem Jahr müssen die Unterlagen erstmals wieder früher beim Finanzamt sein, nächstes und übernächstes Jahr noch früher. Wann die Frist abläuft.

Die Abgabefrist für selbst erstellte Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2022 endet früher als Steuerpflichtige es aus den vergangenen Jahren kennen: Sie muss spätestens bis zum 2. Oktober im Finanzamt sein. Darauf weisen die Finanzämter Aachen -Stadt und -Kreis in einer Mitteilung hin.

Diese Fristverkürzung ist für die Finanzbehörden der erste Schritt dazu, nach und nach wieder zum alten Abgabetermin am 31. Juli zurückzukehren. Wegen der besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie war die Frist in den vergangenen drei Jahren regelmäßig um drei Monate bis zum 31. Oktober verlängert worden. Diese Verlängerung wird nun Jahr für Jahr – beginnend mit der Erklärung für 2022 – um einen Monat gekappt.

Dieses Jahr gilt also der 30. September. Die Erklärungsfrist für das aktuelle Steuerjahr läuft dann im nächsten Jahr am 31. August aus. Und für das Steuerjahr 2024 wird mit dem 31. Juli 2025 die alte Frist der spätesten Abgabe wieder erreicht. Fällt der Stichtag auf ein Wochenende – wie in diesem Jahr –, gilt das Datum des nächsten Werktages.