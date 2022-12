Die Themen des Jahres 2022 : „Aber eins, aber eins, das bleibt bestehen...“: Langweilig wird’s nie am Tivoli

Meinung Aachen Die Lokalredaktion blickt auf das Jahr 2022 zurück und hat ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen aufgeschrieben. Zum Beispiel in Sachen Alemannia Aachen.

Denn die Alemannia kickt einen weiteren Abstieg und zwei Insolvenzen später immer noch viertklassig. Oder besser gesagt: „Immerhin“ kickt sie noch viertklassig. Schließlich konnte der Abstieg in der ersten Jahreshälfte so gerade noch verhindert werden.

Dabei wäre so viel mehr drin am Tivoli. Denn der Zuspruch der Fans war schon im letztlich erfolgreichen Abstiegskampf erstaunlich und stieg auch in den letzten Wochen des Jahres, als es auch sportlich wieder aufwärts ging, noch einmal an.