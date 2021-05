Jetzt ist es offiziell : Ab Sonntag keine Bundesnotbremse mehr in der Städteregion

Ab Sonntag keine Bundesnotbremse mehr in der Städteregion

Anstoßen erlaubt: Passend zum guten Wetter darf ab Sonntag auch in der Städteregion Aachen die Außengastronomie öffnen. Foto: Colourbox

Städteregion Aachen Jetzt ist es amtlich: Ab Sonntag gilt in der Städteregion Aachen nicht mehr die Bundesnotbremse. Das hat das Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag festgestellt.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 50,4 erneut gesunken ist, sind jetzt auch in der Städteregion Aachen weitreichende Lockerungen möglich. Die Voraussetzung dafür war, dass fünf Werktage in Folge die Inzidenz unter 100 liegt.