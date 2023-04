A4-Abfahrt wieder frei : Ab Montag noch mehr Verkehr auf der Krefelder Straße

Die Baustelle auf der Krefelder Straße ist zwischen dem Prager Ring und der südlichen A4-Anschlussstelle links und Strangenhäuschen rechts komplett saniert. Nun geht es Richtung Würselen weiter. Foto: MHA/Carsten Rose

Aachen/Würselen Am Montag wird die Autobahn GmbH die südliche A4-Abfahrt Aachen-Zentrum wieder öffnen. Damit drängt mehr Verkehr in die Baustelle auf der Krefelder Straße. Wie wird das geregelt? Und was bedeutet der Baufortschritt für die nördliche A4-Abfahrt?

Eine zusätzliche Belastungsprobe für die Baustelle an der Krefelder Straße steht am Montag an. Dann wird die Auf- und Abfahrt Aachen-Zentrum der A4 in Fahrtrichtung Köln wie geplant wieder freigegeben. Damit aber drängen noch mehr Autos und Lkw in die Baustelle.

Der Verkehr von der A4 auf die B57 soll nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau über eine weitere Baustellenampel gesteuert werden. Bislang gibt es drei nacheinander geschaltete Ampelphasen an dieser Kreuzung. Fahren darf entweder der Verkehr aus Aachen in Richtung Würselen (und Strangenhäuschen), der in die Gegenrichtung oder der von Strangenhäuschen auf die B57. Die Ampeln in die jeweils anderen beiden Richtungen zeigen währenddessen Rot.

Mit der Freigabe der südlichen A4-Anschlussstelle durch die Autobahn GmbH kommt eine vierte Grünphase für den Verkehr aus dieser Richtung hinzu. Das bedeutet, dass die Verkehrsteilnehmer der bisherigen drei Fahrtrichtungen länger auf die nächste Grünphase warten müssen. Mit größeren Verkehrsbehinderungen als ohnehin ist also zu rechnen. Ob es zu einem Rückstau auf die A4 in Fahrtrichtung Köln kommt, bleibt abzuwarten, da die Abfahrt sich vor der Ampel in drei Spuren teilt und der Verkehr Richtung Aachen kurz nach der Abfahrt über eine eigene Spur ohne Ampel abfließen kann.

Denn seit Dienstagnachmittag ist der Bereich zwischen dieser Auf- und Abfahrt und dem Prager Ring komplett saniert. In Fahrtrichtung Aachen sind ab der südlichen A4-Anschlussstelle nun alle Spuren wie zuvor befahrbar. In der Gegenrichtung aber muss der Verkehr am Ende noch auf eine Spur verengt werden, auf der die Autofahrer an den laufenden Bauarbeiten im weiteren Verlauf der Strecke Richtung Würselen vorbeigeführt werden.

Aktuell wird die B57 auf einer Länge von 700 Metern ab der südlichen A4-Anschlussstelle in Fahrtrichtung Würselen saniert. Die Arbeiten sollen laut Landesbetrieb-Sprecher Torsten Gaber voraussichtlich am Donnerstag, 30. März, abgeschlossen sein. Dann wechseln die Bauarbeiter auf die Gegenseite.

Dort aber grenzt die nördliche A4-Anschlussstelle in Richtung Niederlande an die B57 an. Deswegen müsse diese Auf- und Abfahrt voraussichtlich von Montag, 3. April, bis Gründonnerstag, 6. April, voll gesperrt werden, hieß es. Nach Ostern ist dann der gesamte B57-Abschnitt rund um die A4-Anschlussstelle Aachen-Zentrum saniert. Dann wandert die Baustelle weiter Richtung Würselen. Die Geduld der Autofahrer auf dieser Strecke wird noch zwei weitere Monate strapaziert: „Die Gesamtfertigstellung der Arbeiten an der B57 ist von uns grob für Anfang Juni terminiert“, teilte Gaber mit.

Übrigens: Die derzeit fehlenden Markierungen auf dem bereits fertiggestellten Abschnitt sollen erst aufgetragen werden, wenn auch der nun laufende Abschnitt in Richtung Würselen fertig ist. Das wäre frühestens Ende nächster Woche. Eine entsprechende Warnbeschilderung sei aufgestellt, hieß es.

(cs)