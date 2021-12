Impfmarathon in den Aachen Arkaden : Ab jetzt wird rund um die Uhr geimpft

Eine Coronaschutzimpfung mitten in der Nacht? An diesem Wochenende ist das in den Aachen Arkaden möglich. Foto: Andreas Steindl

Aachen Mit einer bundesweit wohl einzigartigen Aktion will die Städteregion die Impfquote nach oben treiben. Am Freitagmorgen ist der 60-Stunden-Impfmarathon in den Aachen Arkaden gestartet.

Der Startschuss fiel um 8 Uhr. Seit Freitagmorgen wird in den Aachen Arkaden geimpft, was das Zeug hält. Das ist für sich noch nichts Ungewöhnliches. In dem leer stehenden Modegeschäft hat die Städteregion schon vor Wochen eine eigene Impfstelle errichtet. Außergewöhnlich ist vielmehr, wann die Ärztinnen und Ärzte die Spritzen ablegen werden – nämlich erst am Sonntag, 18 Uhr.

So lange findet der Impfmarathon der Städteregion Aachen statt. 60 Stunden am Stück, rund um die Uhr, sind Ärztinnen und Ärzte sowie zahlreiche Helferinnen und Helfer vor Ort, um mit dieser außergewöhnlichen Aktion die Impfkampagne anzukurbeln. Wie ein Sprecher der Städteregion mitteilte, können pro Tag 2000 Menschen geimpft werden.

Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung, Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson – gedacht ist der Marathon für alle Menschen, bei denen die offiziellen Grundvoraussetzungen für die Impfung erfüllt sind. Einen Termin brauchen Impfwillige nicht. Sie können einfach vorbeikommen – auch mitten in der Nacht. „Alle haben an einem Strang gezogen, um diesen meines Wissens deutschlandweit einzigartigen Marathon auf die Beine zu stellen. Insbesondere Johanniter, Malteser, DRK, DLRG und THW haben viele ehrenamtliche Kräfte gestellt“, teilte Gesundheitsdezernent Michael Ziemons vorab mit.

Die Aktion sei bisher gut angelaufen. „Wir hatten schon einen großen Andrang. Es standen schon mehr als 100 Leute an“, sagte ein Sprecher der Städteregion Aachen.

(akas)