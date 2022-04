Wichtiger Knotenpunkt in Aachen : Ab Freitag soll der Verkehr am Hansemannplatz wieder wie gewohnt rollen

Ab Freitag soll der Verkehr am Hansemannplatz wieder wie gewohnt rollen

Wichtiger Knotenpunkt in Aachen

Hunderte Meter Absperrungen: Am Hansemannplatz laufen die Reparturen der Ampelanlagen auf Hochtouren. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Weil ein Lastwagen zwei Ampeln am Aachener Hansemannplatz beschädigt hat, ist die viel befahrene Kreuzung seit knapp einer Woche teilweise gesperrt. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.

Nachdem bei einem Unfall vor einer Woche zwei Ampeln am Hansemannplatz in Aachen stark beschädigt worden ist, laufen die Reparaturarbeiten auf Hochtouren. Wie das städtische Presseamt am Mittwoch mitteilt, werden neben den Ampelmasten auch defekte Kabelleitungen im Erdreich erneuert.