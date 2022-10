Die schönsten Herbst-Radtouren, Teil 1 : „Ab aufs Rad“ entlang des Iterbachs und durch belgische Wiesentäler

Zur Person

Foto: MHA/Alexandra Matros

Tourguide Alexandra Matros ist im Medienhaus Aachen im Anzeigen- und Beilagengeschäft tätig.

Sie ist eine begeisterte Rennradfahrerin, die aber jede Tour gerne für eine Kaffee-Kuchen-Pause unterbricht. Unsere Region inklusive Belgien und Niederlande kennt sie bestens. Seit 2019 liebt sie das Radfahren und erkundet die schönsten Strecken in der Umgebung.

Ihr Radler-Motto lautet: „There are so many beautiful reasons to be happy on a bike!“ Für uns hat sie jetzt eine Tour nachgefahren, die Ralf Schröder im „Freizeit Guide Euregio, Radfahren und Einkehren, 2021/2022“ vorgestellt hat.