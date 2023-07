Fußball-Stadtmeisterschaft : Ab 21. Juli rollt beim FV Vaalserquartier der Ball

Fußball-Stadtmeisterschaft: Insgesamt 22 Mannschaften treten auf dem Platz des FV Vaalserquartier an. Foto: Colourbox

Aachen Die 36. Fußball-Stadtmeisterschaft beginnt am 21. Juli. Der Ausrichter FV Vaalserquartier ist voller Vorfreude. Das Finalwochenende musste umgeplant werden.

Auf diesen Moment haben die Verantwortlichen des FV Vaalserquartier (FVV) lange hingearbeitet: Am 21. Juli um 19 Uhr wird die 36. Fußball-Stadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal angepfiffen!

An der Alten Vaalser Straße steigt die Nervosität an, zumal auf den letzten Metern der Ablauf des Turniers noch etwas umgeplant werden musste. „Wir tragen der aktuellen Situation bei Alemannia Aachen Rechnung“, begründet Mitorganisator Thomas Steinbusch den Vorgang. Denn eigentlich hätten am 28. Juli ab 19 Uhr die Halbfinalspiele der Stadtmeisterschaft angestanden. Durch die Ansetzung des ersten Aachener Meisterschaftsspiels gegen Wuppertal und des zu erwartenden Zuschauerzuspruchs hat man beim FVV reagiert und kurzerhand den Freitag als Spieltag gestrichen.