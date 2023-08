Förderprogramm in Arbeit : Aachens Taxiflotte soll elektrifiziert werden

In aller Regel haben Aachens Taxis noch Verbrennermotoren. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Foto: Harald Krömer

Aachen In den nächsten vier Jahren sollen 140 Aachener Taxis auf einen sauberen Antrieb umgestellt werden. Die Stadt plant dafür ein Förderprogramm.

Mit dem Ziel, den Schadstoffausstoß auf Aachens Straßen weiter zu senken, strebt die Stadt eine Elektrifizierung der Taxiflotte an. So will sie finanzielle Anreize für einen entsprechenden Austausch der Fahrzeuge geben und exklusiv für Taxis reservierte Ladesäulen errichten.

Für das Vorhaben hat sich die Verwaltung in Aachen bereits mit der Stadt Hamburg kurzgeschlossen, wo die Elektrifizierung der Taxis bislang offenbar schon am weitesten vorangetrieben worden ist. Jetzt bereitet sie ein eigenes Konzept vor, wie aus einer Antwort an die Aachener Linke hervorgeht. Die Linke hatte schon vor mehr als einem Jahr die Umstellung der Taxis auf einen elektrischen Antrieb gefordert und im Mobilitätsausschuss um einen Sachstandsbericht gebeten.

Ein schneller Einstieg in das Projekt hängt – wie so oft – vom Personal und vom Geld ab. Noch fehlt beides. Doch die städtischen Verantwortlichen lassen keinen Zweifel, dass sie ein Förderprogramm grundsätzlich gutheißen. Es soll einen Beitrag zur Senkung des CO₂-Ausstoßes leisten. Da Taxis, anders als die meisten Privatfahrzeuge, ständig im Einsatz sind, könnten sich CO₂-freie Motoren in der Branche besonders positiv auswirken.

Nach Angaben der Verwaltung sind derzeit rund 170 Taxis im Stadtgebiet im Einsatz. Aus den Gesprächen mit den Betreibern gehe hervor, dass in den kommenden vier Jahren 140 Fahrzeugwechsel anstehen. Würde man den Kauf von Elektrofahrzeugen – wie in Hamburg – städtischerseits mit jeweils 5000 Euro fördern, müssten rund 700.000 Euro aufgebracht werden. Hinzu kämen für die Taxi-Betreiber noch Fördermittel vom Bund.

Ferner sollen drei Schnellladestandorte mit jeweils drei Ladesäulen und einem Trafo pro Standort errichtet werden. Alles in allem müssten dafür laut Verwaltung nochmals gut 810.000 Euro und eventuelle Pachtgebühren aufgewendet werden. Sollte es dafür Fördermittel vom Bund oder aus der EU geben, würde sich der Aufwand entsprechend reduzieren.