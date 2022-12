DLC Aachen : Aachens Silvesterlauf mit (leicht) neuem Namen und neuer Strecke

Aachen Aus dem y wird ein i: Der alljährliche Silvesterlauf des SLC Aachen hat sich umbenannt. Und hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Name ist neu, die Strecke verändert und der Elan sichtlich ungebrochen: Der DLC Aachen (Deutscher Leichtathletik-Club) bringt in diesem Jahr frischen Wind in die Vorbereitungen des alljährlichen Silvesterlaufs.